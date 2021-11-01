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В резиденции Лукашенко выставили автомат, с которым он появился на протесте
В резиденции Лукашенко выставили автомат, с которым он появился на протесте - РИА Новости, 01.11.2021
В резиденции Лукашенко выставили автомат, с которым он появился на протесте
Гостей резиденции президента Белоруссии, которые 2 ноября прибудут во Дворец Независимости, ждет выставка, посвященная протестам, которые произошли в стране... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:15
2021-11-01T15:15
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Гостей резиденции президента Белоруссии, которые 2 ноября прибудут во Дворец Независимости, ждет выставка, посвященная протестам, которые произошли в стране после президентских выборов 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского лидера."Все прибывающие гости пройдут по экскурсионному маршруту. Во вторник во Дворце Независимости ждут белорусов, удостоенных государственных наград", - отметили в пресс-службе президента Белоруссии.В частности, зрители смогут увидеть экспонаты, посвященные событиям 23 августа 2020 года. Среди них автомат Калашникова, с которым президент Александр Лукашенко прибыл к резиденции во время протестной акции. В качестве экспонатов представлены черный китель и берет, подаренный белорусскому лидеру ОМОНом, а также государственный флаг патриотов "За Батьку". Центральное место экспозиции занимает картина, которую нарисовала дочь одного из сотрудников службы безопасности, на ней изображен президент Белоруссии вместе с сыном Николаем у Дворца Независимости с оружием в руках.Ранее Лукашенко прокомментировал картину, подаренную ему на день рождения, на которой он изображен с автоматом. "Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она (автор картины – ред.) довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина", - поделился тогда Лукашенко.Год назад, после президентских выборов, на которых Лукашенко победил в шестой раз, в Белоруссии проходили массовые протестные акции оппозиции. Во время одной из них в СМИ появился ролик, на нем был запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также были размещены кадры, как белорусский лидер в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его сопровождал вооруженный младший сын Николай.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел во Дворец Независимости, рядом с которым протестует оппозиция.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
15:15 01.11.2021
 
В резиденции Лукашенко выставили автомат, с которым он появился на протесте

В резиденции Лукашенко в Минске выставили автомат, с которым он был во время протестов

Читать ria.ru в
МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Гостей резиденции президента Белоруссии, которые 2 ноября прибудут во Дворец Независимости, ждет выставка, посвященная протестам, которые произошли в стране после президентских выборов 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского лидера.
"Все прибывающие гости пройдут по экскурсионному маршруту. Во вторник во Дворце Независимости ждут белорусов, удостоенных государственных наград", - отметили в пресс-службе президента Белоруссии.
В частности, зрители смогут увидеть экспонаты, посвященные событиям 23 августа 2020 года. Среди них автомат Калашникова, с которым президент Александр Лукашенко прибыл к резиденции во время протестной акции. В качестве экспонатов представлены черный китель и берет, подаренный белорусскому лидеру ОМОНом, а также государственный флаг патриотов "За Батьку". Центральное место экспозиции занимает картина, которую нарисовала дочь одного из сотрудников службы безопасности, на ней изображен президент Белоруссии вместе с сыном Николаем у Дворца Независимости с оружием в руках.
Ранее Лукашенко прокомментировал картину, подаренную ему на день рождения, на которой он изображен с автоматом. "Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она (автор картины – ред.) довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина", - поделился тогда Лукашенко.
Год назад, после президентских выборов, на которых Лукашенко победил в шестой раз, в Белоруссии проходили массовые протестные акции оппозиции. Во время одной из них в СМИ появился ролик, на нем был запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также были размещены кадры, как белорусский лидер в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание "разобраться" с протестующими. Его сопровождал вооруженный младший сын Николай.
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