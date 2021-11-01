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ВТБ Лизинг начал финансировать приобретение автобусов с пробегом
ВТБ Лизинг начал финансировать приобретение автобусов с пробегом - РИА Новости, 01.11.2021
ВТБ Лизинг начал финансировать приобретение автобусов с пробегом
ВТБ Лизинг расширил продуктовое предложение и начал финансировать приобретение в лизинг пассажирского автотранспорта с пробегом, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:39
2021-11-01T16:39
2021-11-01T16:39
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. ВТБ Лизинг расширил продуктовое предложение и начал финансировать приобретение в лизинг пассажирского автотранспорта с пробегом, говорится в сообщении банка.Клиентам теперь доступны для оформления в финансовый лизинг городские автобусы и микроавтобусы. Запуск продукта нацелен на создание более комфортных условий для обновления автопарков, работающих на городских маршрутах. Компания отмечает высокий потенциальный спрос по данному предложению и также видит возможности для дальнейшего развития в сегменте техники б/у.ВТБ Лизинг финансирует подержанные автобусы на условиях аванса от 15%. Транспортные средства, произведенные в Европе, США, Корее и Японии (левый руль) и СНГ, доступны для оформления на срок от 1 до 5 лет.Стоимость владения техникой для клиента будет выгоднее до 40% за счет налоговых преференций в лизинге. В течение срока финансовой аренды предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость до 20% со всех платежей, а также уменьшить налог на прибыль в таком же размере за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы.
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втб, втб лизинг, россия
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. ВТБ Лизинг расширил продуктовое предложение и начал финансировать приобретение в лизинг пассажирского автотранспорта с пробегом, говорится в сообщении банка.
Клиентам теперь доступны для оформления в финансовый лизинг городские автобусы и микроавтобусы. Запуск продукта нацелен на создание более комфортных условий для обновления автопарков, работающих на городских маршрутах. Компания отмечает высокий потенциальный спрос по данному предложению и также видит возможности для дальнейшего развития в сегменте техники б/у.
ВТБ Лизинг
финансирует подержанные автобусы на условиях аванса от 15%. Транспортные средства, произведенные в Европе, США, Корее и Японии (левый руль) и СНГ, доступны для оформления на срок от 1 до 5 лет.
Стоимость владения техникой для клиента будет выгоднее до 40% за счет налоговых преференций в лизинге. В течение срока финансовой аренды предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость до 20% со всех платежей, а также уменьшить налог на прибыль в таком же размере за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы.
"ВТБ Лизинг всегда отвечает на запросы клиентов, спрос на лизинг техники б/у сейчас высок, поэтому мы приняли решение финансировать приобретение подержанных автобусов. ВТБ Лизинг стремится создать лучшие условия для обновления автопарков и способствовать развитию комфортной среды для жителей нашей страны. Оформляя в финансовую аренду автобусы с пробегом, транспортные предприятия могут выбрать оптимальные условия сделки исходя из возможностей бизнеса: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг", - отмечает директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артём Киселёв, слова которого приводятся в сообщении.