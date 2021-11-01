https://ria.ru/20211101/lizing-1757245088.html

ВТБ Лизинг начал финансировать приобретение автобусов с пробегом

ВТБ Лизинг начал финансировать приобретение автобусов с пробегом - РИА Новости, 01.11.2021

ВТБ Лизинг начал финансировать приобретение автобусов с пробегом

ВТБ Лизинг расширил продуктовое предложение и начал финансировать приобретение в лизинг пассажирского автотранспорта с пробегом, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:39

2021-11-01T16:39

2021-11-01T16:39

втб

втб лизинг

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. ВТБ Лизинг расширил продуктовое предложение и начал финансировать приобретение в лизинг пассажирского автотранспорта с пробегом, говорится в сообщении банка.Клиентам теперь доступны для оформления в финансовый лизинг городские автобусы и микроавтобусы. Запуск продукта нацелен на создание более комфортных условий для обновления автопарков, работающих на городских маршрутах. Компания отмечает высокий потенциальный спрос по данному предложению и также видит возможности для дальнейшего развития в сегменте техники б/у.ВТБ Лизинг финансирует подержанные автобусы на условиях аванса от 15%. Транспортные средства, произведенные в Европе, США, Корее и Японии (левый руль) и СНГ, доступны для оформления на срок от 1 до 5 лет.Стоимость владения техникой для клиента будет выгоднее до 40% за счет налоговых преференций в лизинге. В течение срока финансовой аренды предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость до 20% со всех платежей, а также уменьшить налог на прибыль в таком же размере за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы.

https://realty.ria.ru/20211025/vtb-1756140300.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, втб лизинг, россия