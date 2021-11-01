В Совфеде поддержали введение льгот за вакцинацию от COVID-19
Сенатор Круглый поддержал льготы, мотивирующие людей прививаться от COVID-19
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМужчина делает прививку в пункте вакцинации от коронавируса Covid-19 в торгово-развлекательном центре "Гринвич" в Екатеринбурге
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Введение любых льгот, в том числе материальных, мотивирующих людей делать вакцинацию, можно поддержать, считает член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил Минтруду оценить возможность предоставления скидки в 50% на проездные в общественном транспорте в течение шести месяцев после вакцинации. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении РИА Новости.
"Концептуально, по моему глубокому убеждению, нужны различные методы, в том числе и материальные - бонусы, скидки, включая льготный проезд на транспорте, для мотивации людей проходить вакцинацию", - сказал Круглый РИА Новости в понедельник. С другой стороны, по его мнению, нужно максимально ограничивать возможности тех, кто не прошел иммунизацию, для их же блага.
"Концептуально, я бы поддержал любые меры, которые мотивируют людей сделать вакцину. Конечно, должна быть другая мотивация – забота граждан о своем здоровье", - подчеркнул он.
Круглый посоветовал тем, кто распространяет различные слухи о вакцинации, посмотреть, "что происходит сейчас в больницах", а также выразил сожаление в связи с тем, что почти год потерян с того момента, когда в России началась массовая бесплатная вакцинация.
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