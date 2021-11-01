https://ria.ru/20211101/lgoty-1757170090.html

В Совфеде поддержали введение льгот за вакцинацию от COVID-19

В Совфеде поддержали введение льгот за вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

В Совфеде поддержали введение льгот за вакцинацию от COVID-19

Введение любых льгот, в том числе материальных, мотивирующих людей делать вакцинацию, можно поддержать, считает член социального комитета Совфеда, заслуженный... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:38

2021-11-01T11:38

2021-11-01T11:38

распространение коронавируса

общество

совет федерации рф

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир круглый

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756453361_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_34378120c6e94030093b1234cc2dfb39.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Введение любых льгот, в том числе материальных, мотивирующих людей делать вакцинацию, можно поддержать, считает член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил Минтруду оценить возможность предоставления скидки в 50% на проездные в общественном транспорте в течение шести месяцев после вакцинации. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении РИА Новости."Концептуально, по моему глубокому убеждению, нужны различные методы, в том числе и материальные - бонусы, скидки, включая льготный проезд на транспорте, для мотивации людей проходить вакцинацию", - сказал Круглый РИА Новости в понедельник. С другой стороны, по его мнению, нужно максимально ограничивать возможности тех, кто не прошел иммунизацию, для их же блага."Концептуально, я бы поддержал любые меры, которые мотивируют людей сделать вакцину. Конечно, должна быть другая мотивация – забота граждан о своем здоровье", - подчеркнул он.Круглый посоветовал тем, кто распространяет различные слухи о вакцинации, посмотреть, "что происходит сейчас в больницах", а также выразил сожаление в связи с тем, что почти год потерян с того момента, когда в России началась массовая бесплатная вакцинация.

https://ria.ru/20211005/lotereya-1753161163.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет федерации рф, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир круглый, вакцинация россиян от covid-19