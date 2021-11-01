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Лавров раскритиковал позицию Запада по афганским беженцам
Лавров раскритиковал позицию Запада по афганским беженцам - РИА Новости, 01.11.2021
Лавров раскритиковал позицию Запада по афганским беженцам
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал позицию Запада по предоставлению убежища афганским беженцам. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:11
2021-11-01T13:11
в мире
оон
талибан
афганистан
сергей лавров
россия
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал позицию Запада по предоставлению убежища афганским беженцам.Он отметил, что пока никто из стран Центральной Азии не пошёл по этому пути, по крайней мере в масштабах, о которых говорили западные страны."Конечно, кто-то туда переселился, и их судьбы надо решать. Запад говорил, что им надо "пару-тройку месяцев" на выправление документов для этих людей, что их надо спасти, так как они сотрудничали с силами коалиции. Но если вы сотрудничали с афганцами на земле длительный период для того, чтобы брать их на работу переводчиками, информаторами, вы, наверное, проверяли их бэкграунд. Если вы после того, как они на вас работали, так до сих пор и не смогли понять, достойны они того, чтобы им доверять или нет, но зачем же вы тогда их "сгружаете" в центральноазиатские страны, которые являются нашими союзниками? И эта тема ещё не закрыта", - добавил Лавров.В начале августа Талибан* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. *Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, оон, талибан, афганистан, сергей лавров, россия, мохаммад хасан ахунд
13:11 01.11.2021
 
Лавров раскритиковал позицию Запада по афганским беженцам

Лавров раскритиковал позицию Запада по предоставлению убежища афганским беженцам

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал позицию Запада по предоставлению убежища афганским беженцам.

"Запад бросился упрашивать соседние страны, чтоб те приняли по несколько десятков тысяч беженцев, причем говорили, что это только на время, пока Запад не выправит им необходимые документы для иммиграции уже в западные государства", - сказал Лавров в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия 24".

Он отметил, что пока никто из стран Центральной Азии не пошёл по этому пути, по крайней мере в масштабах, о которых говорили западные страны.
"Конечно, кто-то туда переселился, и их судьбы надо решать. Запад говорил, что им надо "пару-тройку месяцев" на выправление документов для этих людей, что их надо спасти, так как они сотрудничали с силами коалиции. Но если вы сотрудничали с афганцами на земле длительный период для того, чтобы брать их на работу переводчиками, информаторами, вы, наверное, проверяли их бэкграунд. Если вы после того, как они на вас работали, так до сих пор и не смогли понять, достойны они того, чтобы им доверять или нет, но зачем же вы тогда их "сгружаете" в центральноазиатские страны, которые являются нашими союзниками? И эта тема ещё не закрыта", - добавил Лавров.
В начале августа Талибан* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на саммите G20 в Риме - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 13:06
Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану, заявил Лавров
 
В миреООНТалибанАфганистанСергей ЛавровРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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