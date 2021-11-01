17:00 01.11.2021 (обновлено: 21:16 01.11.2021)
Глава Кузбасса призвал Лебедева извиниться за картинку с горящим кинозалом
Глава Кузбасса Цивилев призвал Артемия Лебедева извиниться за картинку с горящим кинозалом
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
КЕМЕРОВО, 1 ноя — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев призвал сотрудников Студии Артемия Лебедева извиниться перед жителями Кузбасса за картинку с охваченным пламенем кинозалом.
Такое изображение в минувшие выходные появилось в Instagram студии вместе с поздравлением с Днем Всех Святых.
Пользователи в комментариях написали, что такая картинка — не повод для шуток, так как ассоциируется с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".
"Сегодня увидел новости про то, что одна известная дизайн-студия ко Дню Всех Святых выпустила картинку, на которой изображен горящий кинозал. Как я понял, это такая своеобразная "открытка". Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим "творчеством". Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам", — написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны. В результате пожара погибли 60 человек, большинство — дети.