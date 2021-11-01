Глава Кузбасса призвал Лебедева извиниться за картинку с горящим кинозалом

"Сегодня увидел новости про то, что одна известная дизайн-студия ко Дню Всех Святых выпустила картинку, на которой изображен горящий кинозал. Как я понял, это такая своеобразная "открытка". Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим "творчеством". Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам", — написал Цивилев в своем Telegram-канале.