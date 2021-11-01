Кубань выполнила основные показатели нацпроекта по производительности труда
Кубань выполнила основные показатели нацпроекта по повышению производительности труда
КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Кубань выполнила основные показатели нацпроекта по повышению производительности труда на 2021 год раньше срока, сообщает администрация региона.
"Уже к сентябрю основные показатели нацпроекта по повышению производительности труда на 2021 год мы выполнили. Количество краевых предприятий, внедряющих принципы бережливости, возросло до 147, а 40 компаний вошли в нацпроект в этом году", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Игоря Галася.
По словам вице-губернатора, важно то, что растет не только количество участников, но и их экономическое благосостояние. "Значительно улучшились ключевые показатели: выработка, время протекания процессов и объем незавершенного производства. Оценили компании и такое преимущество участия в нацпроекте, как возможность использовать федеральные и краевые меры господдержки, такие как вычет по налогу на прибыль и налог на имущество организаций, льготные кредиты от банков и займы Фонда развития промышленности", – отметил Галась.
Он добавил, что особой популярностью среди менеджмента предприятий пользуется образовательная программа "Лидеры производительности". Из-за высокого уровня заинтересованности этим продуктом, региону даже увеличили квоту со 101 до 177 сотрудников в 2021 году, это наивысший показатель среди субъектов России.
Также, по данным ведомства, предприятия активно участвуют в программе "Акселератор экспортного роста". "Обучение прошли и проходят 75 человек из 30 компаний. Благодаря чему расширяются поставки кубанской продукции за рубеж. По этому показателю Кубань на втором месте среди регионов", - уточнили в администрации.
В ведомстве добавили, что сейчас идет активная работа по подготовке к реализации показателей нацпроекта 2022 года по отбору потенциальных предприятий и заключения с ними соглашений. "Это компании из пяти отраслей: строительство, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, транспорт и торговля. Сферы являются опорными для кубанской экономики, в оптимизации их бизнес-процессов мы заинтересованы в первую очередь", - пояснил Галась.
Краснодарский край реализует мероприятия нацпроекта "Производительность труда" с 2018 года. К концу 2024 года в проект должно быть вовлечено 248 кубанских предприятий.