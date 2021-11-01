https://ria.ru/20211101/kuban-1757240707.html

Кубань выполнила основные показатели нацпроекта по производительности труда

Кубань выполнила основные показатели нацпроекта по производительности труда - РИА Новости, 01.11.2021

Кубань выполнила основные показатели нацпроекта по производительности труда

Кубань выполнила основные показатели нацпроекта по повышению производительности труда на 2021 год раньше срока, сообщает администрация региона. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:23

2021-11-01T16:23

2021-11-01T16:23

краснодарский край

экономика

краснодарский край

игорь галась

фонд развития промышленности

россия

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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Кубань выполнила основные показатели нацпроекта по повышению производительности труда на 2021 год раньше срока, сообщает администрация региона."Уже к сентябрю основные показатели нацпроекта по повышению производительности труда на 2021 год мы выполнили. Количество краевых предприятий, внедряющих принципы бережливости, возросло до 147, а 40 компаний вошли в нацпроект в этом году", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Игоря Галася.По словам вице-губернатора, важно то, что растет не только количество участников, но и их экономическое благосостояние. "Значительно улучшились ключевые показатели: выработка, время протекания процессов и объем незавершенного производства. Оценили компании и такое преимущество участия в нацпроекте, как возможность использовать федеральные и краевые меры господдержки, такие как вычет по налогу на прибыль и налог на имущество организаций, льготные кредиты от банков и займы Фонда развития промышленности", – отметил Галась.Он добавил, что особой популярностью среди менеджмента предприятий пользуется образовательная программа "Лидеры производительности". Из-за высокого уровня заинтересованности этим продуктом, региону даже увеличили квоту со 101 до 177 сотрудников в 2021 году, это наивысший показатель среди субъектов России.Также, по данным ведомства, предприятия активно участвуют в программе "Акселератор экспортного роста". "Обучение прошли и проходят 75 человек из 30 компаний. Благодаря чему расширяются поставки кубанской продукции за рубеж. По этому показателю Кубань на втором месте среди регионов", - уточнили в администрации.В ведомстве добавили, что сейчас идет активная работа по подготовке к реализации показателей нацпроекта 2022 года по отбору потенциальных предприятий и заключения с ними соглашений. "Это компании из пяти отраслей: строительство, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, транспорт и торговля. Сферы являются опорными для кубанской экономики, в оптимизации их бизнес-процессов мы заинтересованы в первую очередь", - пояснил Галась.Краснодарский край реализует мероприятия нацпроекта "Производительность труда" с 2018 года. К концу 2024 года в проект должно быть вовлечено 248 кубанских предприятий.

https://ria.ru/20211029/zhile-1756931332.html

https://ria.ru/20211029/kuban-1756924018.html

краснодарский край

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экономика, краснодарский край, игорь галась, фонд развития промышленности, россия