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Медведев заявил о наступлении мирового продовольственного кризиса
Медведев заявил о наступлении мирового продовольственного кризиса - РИА Новости, 01.11.2021
Медведев заявил о наступлении мирового продовольственного кризиса
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в мире наступает продовольственный кризис, и точных прогнозов по преодолению спада... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T00:08
2021-11-01T00:08
экономика
в мире
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в мире наступает продовольственный кризис, и точных прогнозов по преодолению спада в мировой экономике дать сейчас не может никто.Он отметил, что происходящее сейчас в мировой экономике можно охарактеризовать одним словом — спад, который гораздо серьезнее, чем в период финансового кризиса 2008—2009 годов.В целом, по словам Медведева, кризис сильнее ударил по развитым странам, имеющим более высокий уровень глобализации, но при этом более продвинутые экономики демонстрируют способность к ускоренному восстановлению.Так, по прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, большинство развитых стран полностью восстановят докризисный уровень (с точки зрения ВВП на душу населения) к концу 2022 года. Некоторые развивающиеся страны смогут вернуться к допандемийным показателям не ранее 2024 года, отметил зампред Совбеза.По его словам, для преодоления последствий глобального спада требуется эффективная политика, направленная на дальнейшее восстановление экономики и удержание ценовой стабильности.Он отметил, что на ситуацию в мировой экономике влияет множество неэкономических факторов: темпы вакцинации населения, угроза появления новых, более опасных штаммов коронавируса."И особенно сильно — факторы политического характера. В том числе такие, как политическая воля к международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. Однако далеко не все государства готовы ее проявить. И это сегодня одна из самых серьезных проблем" - добавил Медведев.
https://ria.ru/20211021/prodovolstvie-1755647353.html
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экономика, в мире, дмитрий медведев, россия
00:08 01.11.2021
 
Медведев заявил о наступлении мирового продовольственного кризиса

Медведев: в мире наступает продовольственный кризис

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в мире наступает продовольственный кризис, и точных прогнозов по преодолению спада в мировой экономике дать сейчас не может никто.

"Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция", - говорится в статье Медведева, опубликованной в "Российской газете".

Он отметил, что происходящее сейчас в мировой экономике можно охарактеризовать одним словом — спад, который гораздо серьезнее, чем в период финансового кризиса 2008—2009 годов.
В целом, по словам Медведева, кризис сильнее ударил по развитым странам, имеющим более высокий уровень глобализации, но при этом более продвинутые экономики демонстрируют способность к ускоренному восстановлению.
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Так, по прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, большинство развитых стран полностью восстановят докризисный уровень (с точки зрения ВВП на душу населения) к концу 2022 года. Некоторые развивающиеся страны смогут вернуться к допандемийным показателям не ранее 2024 года, отметил зампред Совбеза.
По его словам, для преодоления последствий глобального спада требуется эффективная политика, направленная на дальнейшее восстановление экономики и удержание ценовой стабильности.
"Уже сейчас высокий уровень долга в некоторых странах и невиданные темпы инфляции стали новыми вызовами на пути к этим целям. Многое будет зависеть и от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг. Точных прогнозов дать сейчас не может никто", - подчеркнул Медведев.
Он отметил, что на ситуацию в мировой экономике влияет множество неэкономических факторов: темпы вакцинации населения, угроза появления новых, более опасных штаммов коронавируса.
"И особенно сильно — факторы политического характера. В том числе такие, как политическая воля к международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом. Однако далеко не все государства готовы ее проявить. И это сегодня одна из самых серьезных проблем" - добавил Медведев.
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