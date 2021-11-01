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Религия
https://ria.ru/20211101/kritika-1757169202.html
Патриарх Варфоломей заявил, что ему "наплевать" на критику со стороны РПЦ
Патриарх Варфоломей заявил, что ему "наплевать" на критику со стороны РПЦ - РИА Новости, 01.11.2021
Патриарх Варфоломей заявил, что ему "наплевать" на критику со стороны РПЦ
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь неблагодарно отнеслась к "ее благодетелю", подвергнув критике отрицательную... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:34
2021-11-01T11:34
религия
греция
румыния
русская православная церковь
петр порошенко
энтони блинкен
нэнси пелоси
константинопольский патриархат
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АФИНЫ, 1 ноя - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь неблагодарно отнеслась к "ее благодетелю", подвергнув критике отрицательную реакцию РПЦ на решение дать автокефалию Православной церкви Украины, но в итоге заявил, что ему "наплевать" на такое отношение.Об отношениях с РПЦ Варфоломей высказался на встрече с советом греческой православной архиепископии Америки и членами ордена Архонтов в Нью-Йорке. Видеозапись выступления распространила архиепископия.Варфоломей, находящийся в 12-дневной поездке в США, рассказал, что его чествовали президент США Джо Байден, который принимал его целый час, а также госсекретарь Энтони Блинкен, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, у него дружба с папой Римским Франциском, но Россия отнеслась к нему неблагодарно."У меня первый трон в православии, который, как известно, в последние годы проходит испытание невежественным поведением Русской церкви по отношению к своей материнской церкви. Мы материнская церковь, потому что дали им христианство. Мы дали им свет. Мы дали им кириллицу, с помощью которой мы хотели помочь им развивать свою культуру, их идентичность. И они, как мы говорим церковным языком, начали бунтовать против благодетеля", - сказал Варфоломей."Они были сердиты на нас, потому что мы сделали украинскую церковь автокефальной. Почему мы не должны были делать этого так же, как дали России, Болгарии, Греции, Албании, Польше, Румынии. Это исключительное право Вселенского патриарха давать автокефалию", - продолжил Варфоломей.По его словам, 40-50 миллионов жителей Украины хотели иметь свою поместную, "если хотите - национальную церковь, чтобы не зависеть от Москвы".Варфоломей заявил, что сделал это с чувством ответственности."Они возмутились и прервали общение с Вселенским патриархатом, убрали мое имя из диптиха и не упоминают меня", - сказал он."Я бы сказал, мне наплевать", - сказал патриарх, употребив идиоматическое выражение "Σκασίλα μου" под смех и аплодисменты архонтов."Мы продолжаем и поминаем патриарха Кирилла, как и прежде. Когда меня спросил новый предстоятель Украины Епифаний, следует ли ему поминать Московского (патриарха), я ему сказал - "да, поминай, как и всех других предстоятелей православных автокефальных церквей", - сказал Варфоломей.В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея создали Православную церковь Украины, в состав которой вошли раскольнические организации, которые ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) начались гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.
https://ria.ru/20211101/tomos-1756899105.html
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греция, румыния, русская православная церковь, петр порошенко, энтони блинкен, нэнси пелоси, константинопольский патриархат, россия
11:34 01.11.2021
 

Патриарх Варфоломей заявил, что ему "наплевать" на критику со стороны РПЦ

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВизит Патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург
Визит Патриарха Варфоломея в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 1 ноя - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь неблагодарно отнеслась к "ее благодетелю", подвергнув критике отрицательную реакцию РПЦ на решение дать автокефалию Православной церкви Украины, но в итоге заявил, что ему "наплевать" на такое отношение.
Об отношениях с РПЦ Варфоломей высказался на встрече с советом греческой православной архиепископии Америки и членами ордена Архонтов в Нью-Йорке. Видеозапись выступления распространила архиепископия.
Варфоломей, находящийся в 12-дневной поездке в США, рассказал, что его чествовали президент США Джо Байден, который принимал его целый час, а также госсекретарь Энтони Блинкен, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, у него дружба с папой Римским Франциском, но Россия отнеслась к нему неблагодарно.
"У меня первый трон в православии, который, как известно, в последние годы проходит испытание невежественным поведением Русской церкви по отношению к своей материнской церкви. Мы материнская церковь, потому что дали им христианство. Мы дали им свет. Мы дали им кириллицу, с помощью которой мы хотели помочь им развивать свою культуру, их идентичность. И они, как мы говорим церковным языком, начали бунтовать против благодетеля", - сказал Варфоломей.
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019 - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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"Они были сердиты на нас, потому что мы сделали украинскую церковь автокефальной. Почему мы не должны были делать этого так же, как дали России, Болгарии, Греции, Албании, Польше, Румынии. Это исключительное право Вселенского патриарха давать автокефалию", - продолжил Варфоломей.
По его словам, 40-50 миллионов жителей Украины хотели иметь свою поместную, "если хотите - национальную церковь, чтобы не зависеть от Москвы".
Варфоломей заявил, что сделал это с чувством ответственности.
"Они возмутились и прервали общение с Вселенским патриархатом, убрали мое имя из диптиха и не упоминают меня", - сказал он.
"Я бы сказал, мне наплевать", - сказал патриарх, употребив идиоматическое выражение "Σκασίλα μου" под смех и аплодисменты архонтов.
"Мы продолжаем и поминаем патриарха Кирилла, как и прежде. Когда меня спросил новый предстоятель Украины Епифаний, следует ли ему поминать Московского (патриарха), я ему сказал - "да, поминай, как и всех других предстоятелей православных автокефальных церквей", - сказал Варфоломей.
В 2018 году в Киеве по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея создали Православную церковь Украины, в состав которой вошли раскольнические организации, которые ранее таковыми признавал в том числе и Константинопольский патриархат. После создания ПЦУ получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). После этого на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) начались гонения со стороны властей, радикалов-националистов, а также представителей раскольнической ПЦУ.
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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РелигияГрецияРумынияРусская православная церковьПетр ПорошенкоЭнтони БлинкенНэнси ПелосиКонстантинопольский патриархатРоссия
 
 
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