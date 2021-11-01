https://ria.ru/20211101/kriterii-1757202704.html
Минцифры разработало критерии включения сайтов в список социально значимых
Минцифры разработало критерии включения сайтов в список социально значимых - РИА Новости, 01.11.2021
Минцифры разработало критерии включения сайтов в список социально значимых
Минцифры РФ разработало критерии включения сайтов в список социально значимых онлайн-ресурсов, доступ к которым для россиян будет бесплатным. Проект... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:59
2021-11-01T13:59
2021-11-01T13:59
общество
владимир путин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ разработало критерии включения сайтов в список социально значимых онлайн-ресурсов, доступ к которым для россиян будет бесплатным. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном доступе к социально значимым сервисам. Согласно закону, в перечень социально значимых будут включены сайты госорганов и органов местного самоуправления, сайты государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные подобные ресурсы будут определяться специальной правительственной комиссией.Согласно проекту постановления, разработанному Минцифры, в число социально значимых могут попасть в том числе информационные ресурсы, "направленные на духовно-нравственное воспитание молодого поколения и формирование культуры безопасного пользования информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет".Согласно представленным в документе критериям, социально значимые сайты должны, в частности, функционировать в доменной зоне .ru; .рф; .su; .дети; .рус. Управлять этими доменами должны юрлица, зарегистрированные в РФ. Основным языком ресурса должен быть русский. Программные средства для функционирования сайта должны предоставлять российские юрлица или ИП.При включении таких ресурсов в перечень будет также учитываться прямое или косвенное участие государства в управлении сайтом, количество рекламы, платных услуг и "наличие или отсутствие контента, подгружаемого с зарубежных интернет-сервисов".Согласно проекту постановления, Минцифры до 20 ноября направит в правительственную комиссию предложения по формированию перечня отечественных социально значимых ресурсов. В дальнейшем комиссия будет определять перечень таких ресурсов ежегодно не позднее 1 августа и сможет менять его не чаще двух раз в год.Инициатива проекта "Доступный интернет" - бесплатного доступа по всей стране к социально значимым отечественным интернет-сервисам - принадлежит президенту России. В августе Минцифры подготовило проект постановления правительства, которое, в частности определяет правила предоставления этого доступа.
https://ria.ru/20210203/podderzhka-1595802725.html
https://ria.ru/20211019/roskomnadzor-1755173500.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
Минцифры разработало критерии включения сайтов в список социально значимых
Минцифры разработало критерии включения сайтов в список социально значимых онлайн-ресурсов
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ
разработало критерии включения сайтов в список социально значимых онлайн-ресурсов, доступ к которым для россиян будет бесплатным. Проект соответствующего постановления правительства опубликован
на портале проектов нормативных правовых актов.
В начале июля президент России Владимир Путин
подписал закон о бесплатном доступе к социально значимым сервисам. Согласно закону, в перечень социально значимых будут включены сайты госорганов и органов местного самоуправления, сайты государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные подобные ресурсы будут определяться специальной правительственной комиссией.
Согласно проекту постановления, разработанному Минцифры, в число социально значимых могут попасть в том числе информационные ресурсы, "направленные на духовно-нравственное воспитание молодого поколения и формирование культуры безопасного пользования информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет".
Согласно представленным в документе критериям, социально значимые сайты должны, в частности, функционировать в доменной зоне .ru; .рф; .su; .дети; .рус. Управлять этими доменами должны юрлица, зарегистрированные в РФ. Основным языком ресурса должен быть русский. Программные средства для функционирования сайта должны предоставлять российские юрлица или ИП.
При включении таких ресурсов в перечень будет также учитываться прямое или косвенное участие государства в управлении сайтом, количество рекламы, платных услуг и "наличие или отсутствие контента, подгружаемого с зарубежных интернет-сервисов".
Согласно проекту постановления, Минцифры до 20 ноября направит в правительственную комиссию предложения по формированию перечня отечественных социально значимых ресурсов. В дальнейшем комиссия будет определять перечень таких ресурсов ежегодно не позднее 1 августа и сможет менять его не чаще двух раз в год.
Инициатива проекта "Доступный интернет" - бесплатного доступа по всей стране к социально значимым отечественным интернет-сервисам - принадлежит президенту России
. В августе Минцифры подготовило проект постановления правительства, которое, в частности определяет правила предоставления этого доступа.