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Минцифры разработало критерии включения сайтов в список социально значимых
Минцифры разработало критерии включения сайтов в список социально значимых - РИА Новости, 01.11.2021
Минцифры разработало критерии включения сайтов в список социально значимых
Минцифры РФ разработало критерии включения сайтов в список социально значимых онлайн-ресурсов, доступ к которым для россиян будет бесплатным. Проект... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:59
2021-11-01T13:59
общество
владимир путин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ разработало критерии включения сайтов в список социально значимых онлайн-ресурсов, доступ к которым для россиян будет бесплатным. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном доступе к социально значимым сервисам. Согласно закону, в перечень социально значимых будут включены сайты госорганов и органов местного самоуправления, сайты государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные подобные ресурсы будут определяться специальной правительственной комиссией.Согласно проекту постановления, разработанному Минцифры, в число социально значимых могут попасть в том числе информационные ресурсы, "направленные на духовно-нравственное воспитание молодого поколения и формирование культуры безопасного пользования информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет".Согласно представленным в документе критериям, социально значимые сайты должны, в частности, функционировать в доменной зоне .ru; .рф; .su; .дети; .рус. Управлять этими доменами должны юрлица, зарегистрированные в РФ. Основным языком ресурса должен быть русский. Программные средства для функционирования сайта должны предоставлять российские юрлица или ИП.При включении таких ресурсов в перечень будет также учитываться прямое или косвенное участие государства в управлении сайтом, количество рекламы, платных услуг и "наличие или отсутствие контента, подгружаемого с зарубежных интернет-сервисов".Согласно проекту постановления, Минцифры до 20 ноября направит в правительственную комиссию предложения по формированию перечня отечественных социально значимых ресурсов. В дальнейшем комиссия будет определять перечень таких ресурсов ежегодно не позднее 1 августа и сможет менять его не чаще двух раз в год.Инициатива проекта "Доступный интернет" - бесплатного доступа по всей стране к социально значимым отечественным интернет-сервисам - принадлежит президенту России. В августе Минцифры подготовило проект постановления правительства, которое, в частности определяет правила предоставления этого доступа.
https://ria.ru/20210203/podderzhka-1595802725.html
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общество, владимир путин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
13:59 01.11.2021
 
Минцифры разработало критерии включения сайтов в список социально значимых

Минцифры разработало критерии включения сайтов в список социально значимых онлайн-ресурсов

© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ разработало критерии включения сайтов в список социально значимых онлайн-ресурсов, доступ к которым для россиян будет бесплатным. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном доступе к социально значимым сервисам. Согласно закону, в перечень социально значимых будут включены сайты госорганов и органов местного самоуправления, сайты государственных внебюджетных фондов РФ, а также портал госуслуг. Остальные подобные ресурсы будут определяться специальной правительственной комиссией.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 10:38
Утверждены правила поддержки социально значимых проектов электронных СМИ
Согласно проекту постановления, разработанному Минцифры, в число социально значимых могут попасть в том числе информационные ресурсы, "направленные на духовно-нравственное воспитание молодого поколения и формирование культуры безопасного пользования информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет".
Согласно представленным в документе критериям, социально значимые сайты должны, в частности, функционировать в доменной зоне .ru; .рф; .su; .дети; .рус. Управлять этими доменами должны юрлица, зарегистрированные в РФ. Основным языком ресурса должен быть русский. Программные средства для функционирования сайта должны предоставлять российские юрлица или ИП.
При включении таких ресурсов в перечень будет также учитываться прямое или косвенное участие государства в управлении сайтом, количество рекламы, платных услуг и "наличие или отсутствие контента, подгружаемого с зарубежных интернет-сервисов".
Согласно проекту постановления, Минцифры до 20 ноября направит в правительственную комиссию предложения по формированию перечня отечественных социально значимых ресурсов. В дальнейшем комиссия будет определять перечень таких ресурсов ежегодно не позднее 1 августа и сможет менять его не чаще двух раз в год.
Инициатива проекта "Доступный интернет" - бесплатного доступа по всей стране к социально значимым отечественным интернет-сервисам - принадлежит президенту России. В августе Минцифры подготовило проект постановления правительства, которое, в частности определяет правила предоставления этого доступа.
Андрей Липов - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 12:06
В Роскомнадзоре заявили о необходимости защитить россиян от интернет-угроз
 
ОбществоВладимир ПутинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Россия
 
 
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