https://ria.ru/20211101/kreml-1757177233.html
В Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасности
В Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасности - РИА Новости, 01.11.2021
В Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасности
В Кремле надеются на продолжение контактов с США на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:09
2021-11-01T12:09
2021-11-01T12:47
сша
кибербезопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_257297a83d59d743c55183208b3574e5.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Кремле надеются на продолжение контактов с США на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, обе страны сходятся во мнении, что они нужны."Действительно, министр (иностранных дел Сергей) Лавров имел возможность на полях разных мероприятий переговорить кратко с президентом (Джо) Байденом. Это важно. Было продолжено обсуждение того достигнутого понимания о необходимости проведения контактов на высшем уровне. Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии. Поэтому встреча была важной, контакты будут продолжены с американской стороной", — сказал Песков.При этом, он отдельно отметил важность поддерживания контактов в вопросе кибербезопасности.Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал беседу с президентом США Джо Байденом на полях "двадцатки" в Риме полезной, американский лидер передал привет Владимиру Путину, обсуждалась организация контактов лидеров России и США в обозримой перспективе.
https://ria.ru/20211101/vstrecha-1757176900.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_56f9fceeaaa7e694d7857f8c3103fb0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, кибербезопасность, россия
12:09 01.11.2021 (обновлено: 12:47 01.11.2021)
В Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасности
Песков заявил, что России и США видят необходимость продолжать контакты на высшем уровне
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
В Кремле надеются на продолжение контактов с США
на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
По его словам, обе страны сходятся во мнении, что они нужны.
"Действительно, министр (иностранных дел Сергей) Лавров имел возможность на полях разных мероприятий переговорить кратко с президентом (Джо) Байденом. Это важно. Было продолжено обсуждение того достигнутого понимания о необходимости проведения контактов на высшем уровне. Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии. Поэтому встреча была важной, контакты будут продолжены с американской стороной", — сказал Песков.
При этом, он отдельно отметил важность поддерживания контактов в вопросе кибербезопасности.
"Мы говорили, что в продолжении духа Женевы (женевский саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена) уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по тематике кибербезопасности. Разумеется, эти контакты осуществляются в закрытом режиме. Это не та сфера, где излишняя публичность помогает в достижении тех результатов, которые хотелось бы достигнуть Москве и Вашингтону. Надеемся, что эти контакты будет продолжаться", - сказал Песков журналистам.
Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал беседу с президентом США Джо Байденом на полях "двадцатки" в Риме полезной, американский лидер передал привет Владимиру Путину, обсуждалась организация контактов лидеров России и США в обозримой перспективе.