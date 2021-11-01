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В Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасности

В Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасности - РИА Новости, 01.11.2021

В Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасности

В Кремле надеются на продолжение контактов с США на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:09

2021-11-01T12:09

2021-11-01T12:47

сша

кибербезопасность

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Кремле надеются на продолжение контактов с США на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По его словам, обе страны сходятся во мнении, что они нужны."Действительно, министр (иностранных дел Сергей) Лавров имел возможность на полях разных мероприятий переговорить кратко с президентом (Джо) Байденом. Это важно. Было продолжено обсуждение того достигнутого понимания о необходимости проведения контактов на высшем уровне. Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии. Поэтому встреча была важной, контакты будут продолжены с американской стороной", — сказал Песков.При этом, он отдельно отметил важность поддерживания контактов в вопросе кибербезопасности.Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал беседу с президентом США Джо Байденом на полях "двадцатки" в Риме полезной, американский лидер передал привет Владимиру Путину, обсуждалась организация контактов лидеров России и США в обозримой перспективе.

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сша, кибербезопасность, россия