https://ria.ru/20211101/kreditovanie-1757203582.html

МСП Банк начал прием заявок на льготное кредитование по программе ФОТ 3.0

МСП Банк начал прием заявок на льготное кредитование по программе ФОТ 3.0 - РИА Новости, 01.11.2021

МСП Банк начал прием заявок на льготное кредитование по программе ФОТ 3.0

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал прием заявок на льготное кредитование новых клиентов под 3% в рамках очередного этапа государственной программы... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:02

2021-11-01T14:02

2021-11-01T14:02

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал прием заявок на льготное кредитование новых клиентов под 3% в рамках очередного этапа государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, сообщает пресс-служба банка.Льготные меры господдержки, действующие с 1 ноября по 31 декабря 2021 года, позволят малому и среднему бизнесу получить финансирование на восстановление деятельности, включая выплату заработной платы работникам и платежи по действующим кредитным договорам.Максимальная сумма кредита рассчитывается, исходя из одного МРОТ на каждого работника предприятия в течение 12 месяцев. Кредиты выдаются под государственные гарантии сроком на 18 месяцев без залога. В первые 6 месяцев предусмотрен льготный период с освобождением от выплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заемщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий ставка не изменится и составит 3%.Как рассказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, банк уже выдавал аналогичные кредиты в прошлом году. Тогда данные меры позволили предоставить кредиты предпринимателям из пострадавших отраслей на общую сумму более 231 миллиона рублей. Банковское финансирование получили предприниматели, осуществляющие деятельность в таких отраслях, как услуги (79%), торговля (12%), перевозки и логистика (7%).Кредиты по льготной ставке будут доступны юрлицам и ИП из пострадавших отраслей в соответствии с утвержденным правительством РФ списком, ранее получившим поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года и включенным в реестр МСП. Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий.

https://ria.ru/20211021/kredity-1755598156.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, мсп банк, корпорация мсп