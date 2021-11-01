МСП Банк начал прием заявок на льготное кредитование по программе ФОТ 3.0
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начал прием заявок на льготное кредитование новых клиентов под 3% в рамках очередного этапа государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, сообщает пресс-служба банка.
Льготные меры господдержки, действующие с 1 ноября по 31 декабря 2021 года, позволят малому и среднему бизнесу получить финансирование на восстановление деятельности, включая выплату заработной платы работникам и платежи по действующим кредитным договорам.
Максимальная сумма кредита рассчитывается, исходя из одного МРОТ на каждого работника предприятия в течение 12 месяцев. Кредиты выдаются под государственные гарантии сроком на 18 месяцев без залога. В первые 6 месяцев предусмотрен льготный период с освобождением от выплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заемщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий ставка не изменится и составит 3%.
Как рассказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, банк уже выдавал аналогичные кредиты в прошлом году. Тогда данные меры позволили предоставить кредиты предпринимателям из пострадавших отраслей на общую сумму более 231 миллиона рублей. Банковское финансирование получили предприниматели, осуществляющие деятельность в таких отраслях, как услуги (79%), торговля (12%), перевозки и логистика (7%).
"Для МСП Банка, как для института развития, особенно важно оказать поддержку предпринимателям в непростой период продолжающейся пандемии. Программа поддержки предпринимателей уже помогла многим сохранить свое дело. Все наши предприниматели успешно выполнили условия программы, сохранили свои коллективы. МСП Банк готов продолжать льготное финансирование предпринимателей и оказывать им максимальную поддержку", – подчеркнул Засельский.
Кредиты по льготной ставке будут доступны юрлицам и ИП из пострадавших отраслей в соответствии с утвержденным правительством РФ списком, ранее получившим поддержку по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года и включенным в реестр МСП. Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий.
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