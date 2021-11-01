https://ria.ru/20211101/krasnodar-1757284145.html

Прокуратура начала проверку инцидента с телом у здания мэрии Тимашевска

Прокуратура начала проверку инцидента с телом у здания мэрии Тимашевска - РИА Новости, 01.11.2021

Прокуратура начала проверку инцидента с телом у здания мэрии Тимашевска

Прокуратура на Кубани проверит историю с телом умершей пожилой женщины, которую привезли к зданию местной администрации после отказа принять ее в морге,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:49

2021-11-01T19:49

2021-11-01T19:49

происшествия

калининский район

краснодарский край

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150126/17/1501261786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_42c8a67d04a3f9345a7c924d1ebf96c6.jpg

КРАСНОДАР, 1 ноя – РИА Новости. Прокуратура на Кубани проверит историю с телом умершей пожилой женщины, которую привезли к зданию местной администрации после отказа принять ее в морге, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.На выходных в соцсетях появилась информация о том, что мужчина с 29 октября не мог похоронить свою мать. Как сообщают пользователи соцсетей, когда женщина умерла, с мужчины потребовали семь тысяч рублей за транспортировку тела умершей из больницы в морг. Эта сумма оказалась неподъёмной для хоронившего собственную мать сына. Тогда мужчина привёз мёртвое тело прямо к центральному входу местной администрации. Полиция организовала проверку инцидента."Органы прокуратуры организовали проверку сведений, опубликованных в средствах массовой информации о ненадлежащей работе Бюро судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Кубани.По предварительным данным, 30 октября предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, на основании направления участкового Калининского отдела полиции привез в морг Тимашевского района тело умершей 1957 года рождения для установления причины смерти. Там его принять отказались, сославшись на выходной день и отсутствие должностного лица, назначившего исследование. Утром 31 октября предприниматель вместе с помощником без согласования с родственниками умершей привез тело к администрации Тимашевского района.Отмечается, что после инцидента тело умершей было привезено в морг Тимашевской центральной районной больницы, где его исследовали."В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка действиям Тимашевского отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы ситуации, связанной с направлением тела для исследования из Калининского района в Тимашевский район, а также решен вопрос о наличии в действиях лиц, оказывающих ритуальные услуги, признаков преступления, предусмотренного статьей 244 УК РФ (надругательство над телами умерших)", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

https://ria.ru/20211028/sochi-1756647757.html

калининский район

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калининский район, краснодарский край, здоровье - общество