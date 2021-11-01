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Прокуратура начала проверку инцидента с телом у здания мэрии Тимашевска
Прокуратура начала проверку инцидента с телом у здания мэрии Тимашевска - РИА Новости, 01.11.2021
Прокуратура начала проверку инцидента с телом у здания мэрии Тимашевска
Прокуратура на Кубани проверит историю с телом умершей пожилой женщины, которую привезли к зданию местной администрации после отказа принять ее в морге,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:49
2021-11-01T19:49
происшествия
калининский район
краснодарский край
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 1 ноя – РИА Новости. Прокуратура на Кубани проверит историю с телом умершей пожилой женщины, которую привезли к зданию местной администрации после отказа принять ее в морге, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.На выходных в соцсетях появилась информация о том, что мужчина с 29 октября не мог похоронить свою мать. Как сообщают пользователи соцсетей, когда женщина умерла, с мужчины потребовали семь тысяч рублей за транспортировку тела умершей из больницы в морг. Эта сумма оказалась неподъёмной для хоронившего собственную мать сына. Тогда мужчина привёз мёртвое тело прямо к центральному входу местной администрации. Полиция организовала проверку инцидента."Органы прокуратуры организовали проверку сведений, опубликованных в средствах массовой информации о ненадлежащей работе Бюро судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Кубани.По предварительным данным, 30 октября предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, на основании направления участкового Калининского отдела полиции привез в морг Тимашевского района тело умершей 1957 года рождения для установления причины смерти. Там его принять отказались, сославшись на выходной день и отсутствие должностного лица, назначившего исследование. Утром 31 октября предприниматель вместе с помощником без согласования с родственниками умершей привез тело к администрации Тимашевского района.Отмечается, что после инцидента тело умершей было привезено в морг Тимашевской центральной районной больницы, где его исследовали."В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка действиям Тимашевского отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы ситуации, связанной с направлением тела для исследования из Калининского района в Тимашевский район, а также решен вопрос о наличии в действиях лиц, оказывающих ритуальные услуги, признаков преступления, предусмотренного статьей 244 УК РФ (надругательство над телами умерших)", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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происшествия, калининский район, краснодарский край, здоровье - общество
19:49 01.11.2021
 
Прокуратура начала проверку инцидента с телом у здания мэрии Тимашевска

Прокуратура проверит инцидент с телом умершей, которое привезли к зданию мэрии Тимашевска

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Краснодаре, где было совершено нападение на сотрудников ДПС. 28 августа 2017
Сотрудники правоохранительных органов в Краснодаре, где было совершено нападение на сотрудников ДПС. 28 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 1 ноя – РИА Новости. Прокуратура на Кубани проверит историю с телом умершей пожилой женщины, которую привезли к зданию местной администрации после отказа принять ее в морге, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.
На выходных в соцсетях появилась информация о том, что мужчина с 29 октября не мог похоронить свою мать. Как сообщают пользователи соцсетей, когда женщина умерла, с мужчины потребовали семь тысяч рублей за транспортировку тела умершей из больницы в морг. Эта сумма оказалась неподъёмной для хоронившего собственную мать сына. Тогда мужчина привёз мёртвое тело прямо к центральному входу местной администрации. Полиция организовала проверку инцидента.
"Органы прокуратуры организовали проверку сведений, опубликованных в средствах массовой информации о ненадлежащей работе Бюро судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Кубани.
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По предварительным данным, 30 октября предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, на основании направления участкового Калининского отдела полиции привез в морг Тимашевского района тело умершей 1957 года рождения для установления причины смерти. Там его принять отказались, сославшись на выходной день и отсутствие должностного лица, назначившего исследование. Утром 31 октября предприниматель вместе с помощником без согласования с родственниками умершей привез тело к администрации Тимашевского района.
Отмечается, что после инцидента тело умершей было привезено в морг Тимашевской центральной районной больницы, где его исследовали.
"В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка действиям Тимашевского отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы ситуации, связанной с направлением тела для исследования из Калининского района в Тимашевский район, а также решен вопрос о наличии в действиях лиц, оказывающих ритуальные услуги, признаков преступления, предусмотренного статьей 244 УК РФ (надругательство над телами умерших)", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
 
ПроисшествияКалининский районКраснодарский крайЗдоровье - Общество
 
 
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