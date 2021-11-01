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ВОЗ раскрыла, кому нужно прививаться от коронавируса чаще других
В ВОЗ назвали сроки ревакцинации для людей с низким иммунитетом - РИА Новости, 01.11.2021
ВОЗ раскрыла, кому нужно прививаться от коронавируса чаще других
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович дала совет людям с низким иммунным ответом, когда стоит ревакцинироваться от коронавируса. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T22:11
2021-11-01T22:11
2021-11-01T23:15
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович дала совет людям с низким иммунным ответом, когда стоит ревакцинироваться от коронавируса.Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство готовит запрос в ВОЗ о том, как часто надо ревакцинироваться от COVID-19.Ситуацию с повторной прививкой прокомментировал и Владимир Путин. На совещании с руководством Минобороны он отметил, что даже в тех странах, где вакцинировали более 60 процентов населения, началась новая вспышка заболевания. Это связано с тем, что "упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию", пояснил президент.
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в мире, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мелита вуйнович
22:11 01.11.2021 (обновлено: 23:15 01.11.2021)
В ВОЗ назвали сроки ревакцинации для людей с низким иммунитетом
Вуйнович рекомендовала людям с низким иммунитетом ревакцинироваться через шесть месяцев