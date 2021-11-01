https://ria.ru/20211101/kosmos-1757261850.html

В МИД заявили об угрозе боевых действий в космосе

В МИД заявили об угрозе боевых действий в космосе - РИА Новости, 01.11.2021

В МИД заявили об угрозе боевых действий в космосе

Угроза превращения космоса в арену вооруженного противостояния с катастрофическими последствиями в последнее время возрастает, заявил замглавы российской... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:43

2021-11-01T17:43

2021-11-01T20:07

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ООН, 1 ноя — РИА Новости. Угроза превращения космоса в арену вооруженного противостояния с катастрофическими последствиями в последнее время возрастает, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.Первый комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности.Москва на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение любого из видов оружия в космическом пространстве.В 2020 году Дональд Трамп, который тогда занимал пост президента США, принял новую национальную космическую стратегию, согласно которой космическое пространство становится потенциальной ареной боевых действий и Вашингтон должен быть готов в случае необходимости "отразить агрессию и защитить национальные интересы Соединенных Штатов в космосе".

https://ria.ru/20210924/sputniki-1751499852.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), космос - риа наука, в мире, безопасность, оон, россия