https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757285246.html

В МГД рассказали, сколько детей в тяжелом состоянии лежат в больнице

В МГД рассказали, сколько детей в тяжелом состоянии лежат в больнице - РИА Новости, 01.11.2021

В МГД рассказали, сколько детей в тяжелом состоянии лежат в больнице

Около 300 детей, заразившихся коронавирусом, находятся в больницах Москвы в тяжелом состоянии, сообщила в понедельник депутат, член комиссии Мосгордумы по... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T20:01

2021-11-01T20:01

2021-11-01T20:01

распространение коронавируса

общество

москва

московская городская дума

здоровье - общество

анастасия ракова

людмила стебенкова

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Около 300 детей, заразившихся коронавирусом, находятся в больницах Москвы в тяжелом состоянии, сообщила в понедельник депутат, член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова."Каждый день к нам обращаются люди, которые молят о помощи, помочь тем, кто лежит сегодня в больницах. У нас 300 детей лежит в тяжелом состоянии", - сказала Стебенкова на заседании комиссии Мосгордумы по организации работы столичного парламента.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала пандемии в столице переболели около 200 тысяч детей, в последние дни ежедневно выявляют около тысячи заразившихся. По ее словам, от 20 до 30 детей каждый день попадают в больницы, на сегодняшний день семь детей болеют очень тяжело, двое из них находятся на ИВЛ.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, московская городская дума, здоровье - общество, анастасия ракова , людмила стебенкова