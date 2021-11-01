https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757285246.html
В МГД рассказали, сколько детей в тяжелом состоянии лежат в больнице
В МГД рассказали, сколько детей в тяжелом состоянии лежат в больнице - РИА Новости, 01.11.2021
В МГД рассказали, сколько детей в тяжелом состоянии лежат в больнице
Около 300 детей, заразившихся коронавирусом, находятся в больницах Москвы в тяжелом состоянии, сообщила в понедельник депутат, член комиссии Мосгордумы по... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T20:01
2021-11-01T20:01
2021-11-01T20:01
распространение коронавируса
общество
москва
московская городская дума
здоровье - общество
анастасия ракова
людмила стебенкова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981278_0:395:2495:1798_1920x0_80_0_0_1b09c2bd41f373da4f1b12a01dce47a4.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Около 300 детей, заразившихся коронавирусом, находятся в больницах Москвы в тяжелом состоянии, сообщила в понедельник депутат, член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова."Каждый день к нам обращаются люди, которые молят о помощи, помочь тем, кто лежит сегодня в больницах. У нас 300 детей лежит в тяжелом состоянии", - сказала Стебенкова на заседании комиссии Мосгордумы по организации работы столичного парламента.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала пандемии в столице переболели около 200 тысяч детей, в последние дни ежедневно выявляют около тысячи заразившихся. По ее словам, от 20 до 30 детей каждый день попадают в больницы, на сегодняшний день семь детей болеют очень тяжело, двое из них находятся на ИВЛ.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756981278_177:265:2552:2047_1920x0_80_0_0_3fbd6d3c32109c6b8f314c87a45b0251.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская городская дума, здоровье - общество, анастасия ракова , людмила стебенкова
В МГД рассказали, сколько детей в тяжелом состоянии лежат в больнице
Депутат МГД Стебенкова: около 300 детей с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии