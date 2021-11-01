https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757248604.html

Случаи заражения штаммами лямбда и мю единичны, заявила Попова

Случаи заражения штаммами лямбда и мю единичны, заявила Попова - РИА Новости, 01.11.2021

Случаи заражения штаммами лямбда и мю единичны, заявила Попова

Единичные случаи заражения штаммами коронавируса "лямбда" и "мю" не имеют распространения в РФ, большая часть приходится на штамм "дельта", заявила глава... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:50

2021-11-01T16:50

2021-11-01T17:02

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_0:68:3072:1795_1920x0_80_0_0_8503a9ae60c7130f25b19de4d22abf6f.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Единичные случаи заражения штаммами коронавируса "лямбда" и "мю" не имеют распространения в РФ, большая часть приходится на штамм "дельта", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее сообщалось, что три случая штамма коронавируса "мю" и один случай "лямбды" выявлены в России."Более 98% всех выявленных вариантов штамма – это штамм "дельта". Единичные случаи штаммов "лямбда" и "мю" сегодня не имеют распространения на территории РФ, но мы оставляем это под жесточайшим контролем", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757165970.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии