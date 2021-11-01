https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757248604.html
Случаи заражения штаммами лямбда и мю единичны, заявила Попова
Случаи заражения штаммами лямбда и мю единичны, заявила Попова - РИА Новости, 01.11.2021
Случаи заражения штаммами лямбда и мю единичны, заявила Попова
Единичные случаи заражения штаммами коронавируса "лямбда" и "мю" не имеют распространения в РФ, большая часть приходится на штамм "дельта", заявила глава... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:50
2021-11-01T16:50
2021-11-01T17:02
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Единичные случаи заражения штаммами коронавируса "лямбда" и "мю" не имеют распространения в РФ, большая часть приходится на штамм "дельта", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее сообщалось, что три случая штамма коронавируса "мю" и один случай "лямбды" выявлены в России."Более 98% всех выявленных вариантов штамма – это штамм "дельта". Единичные случаи штаммов "лямбда" и "мю" сегодня не имеют распространения на территории РФ, но мы оставляем это под жесточайшим контролем", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757165970.html
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россия, коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии
16:50 01.11.2021 (обновлено: 17:02 01.11.2021)
Случаи заражения штаммами лямбда и мю единичны, заявила Попова
Попова: штаммы лямбда и мю коронавируса не имеют широкого распространения в России