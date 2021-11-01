https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757233585.html

Путин оценил ситуацию с COVID-19 в России

Путин оценил ситуацию с COVID-19 в России - РИА Новости, 01.11.2021

Путин оценил ситуацию с COVID-19 в России

Президент Владимир Путин считает сложной ситуацию с коронавирусом в России. Об этом он говорил на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:52

2021-11-01T15:52

2021-11-01T18:32

распространение коронавируса

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михаил мишустин

здоровье - общество

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СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин считает сложной ситуацию с коронавирусом в России. Об этом он говорил на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.Он отметил, что сегодня разговаривал с премьер-министром Михаилом Мишустиным, главой Минздрава Михаилом Мурашко и вице-премьером Татьяной Голиковой.По словам президента, тяжелее болеют люди старших поколений, и летальность в этой группе в разы выше, чем в среднем. Он обратился к присутствующим на совещании руководителям крупных компаний и попросил их обратить внимание на соблюдение всех мер безопасности, учитывая, что среди их сотрудников есть пожилые люди.Реальным спасением от тяжелого течения болезни и от летального исхода глава государства назвал вакцинацию."Все равно, самый универсальный, самый лучший способ защитить себя — вакцинироваться. И что касается армии, ну, собственно, всех касается, в том числе армии, — своевременная ревакцинация", — сказал он.Путин добавил, что беседовал с коллегами из других стран, где уровень вакцинации выше, чем в России, но все равно наблюдаются вспышки заболеваемости.За минувшие сутки в России выявили более 40 тысяч случаев COVID-19, 1155 человек скончались. Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии превысило восемь с половиной миллионов, почти 240 тысяч пациентов скончались, 7,3 миллиона выздоровели.По словам Мурашко, на сегодня первым компонентом вакцины привились 58,5 миллиона человек. В последние дни удалось увеличить темпы вакцинации — сейчас прививки делает по 650 тысяч человек в сутки.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757230510.html

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