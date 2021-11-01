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Путин назвал причину новых вспышек COVID-19
Путин назвал причину новых вспышек COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Путин назвал причину новых вспышек COVID-19
Вспышки коронавируса начинаются из-за того, что вовремя не сделали ревакцинацию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:41
2021-11-01T15:41
2021-11-01T16:12
распространение коронавируса
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вакцинация россиян от covid-19
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СОЧИ, 1 ноя - РИА Новости. Вспышки коронавируса начинаются из-за того, что вовремя не сделали ревакцинацию, заявил президент РФ Владимир Путин."Все равно, самый универсальный, самый лучший способ защитить себя - вакцинироваться. И что касается армии, ну, собственно, всех касается, в том числе армии, своевременная ревакцинация. Я с коллегами вот разговариваю, в некоторых странах там 60 с лишним процентов населения было вакцинировано, а потом раз, и вспышка пошла. Вопрос, вот я спрашивал лично, что случилось? Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Вот надо это иметь в виду", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК."Вакцинация - вот реальное спасение от тяжелых течений болезни и спасение от летальных исходов", - добавил российский президент.
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вакцинация, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:41 01.11.2021 (обновлено: 16:12 01.11.2021)
Путин назвал причину новых вспышек COVID-19
Путин: вспышки COVID-19 начинаются из-за того, что вовремя не сделали ревакцинацию
СОЧИ, 1 ноя - РИА Новости.
Вспышки коронавируса начинаются из-за того, что вовремя не сделали ревакцинацию, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Все равно, самый универсальный, самый лучший способ защитить себя - вакцинироваться. И что касается армии, ну, собственно, всех касается, в том числе армии, своевременная ревакцинация. Я с коллегами вот разговариваю, в некоторых странах там 60 с лишним процентов населения было вакцинировано, а потом раз, и вспышка пошла. Вопрос, вот я спрашивал лично, что случилось? Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Вот надо это иметь в виду", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
"Вакцинация - вот реальное спасение от тяжелых течений болезни и спасение от летальных исходов", - добавил российский президент.