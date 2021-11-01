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Путин назвал причину новых вспышек COVID-19

Путин назвал причину новых вспышек COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Путин назвал причину новых вспышек COVID-19

Вспышки коронавируса начинаются из-за того, что вовремя не сделали ревакцинацию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:41

2021-11-01T15:41

2021-11-01T16:12

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вакцинация россиян от covid-19

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СОЧИ, 1 ноя - РИА Новости. Вспышки коронавируса начинаются из-за того, что вовремя не сделали ревакцинацию, заявил президент РФ Владимир Путин."Все равно, самый универсальный, самый лучший способ защитить себя - вакцинироваться. И что касается армии, ну, собственно, всех касается, в том числе армии, своевременная ревакцинация. Я с коллегами вот разговариваю, в некоторых странах там 60 с лишним процентов населения было вакцинировано, а потом раз, и вспышка пошла. Вопрос, вот я спрашивал лично, что случилось? Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Вот надо это иметь в виду", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК."Вакцинация - вот реальное спасение от тяжелых течений болезни и спасение от летальных исходов", - добавил российский президент.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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