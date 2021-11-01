https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757230394.html

Путин заявил о скором появлении российских лекарств от COVID-19

Путин заявил о скором появлении российских лекарств от COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Путин заявил о скором появлении российских лекарств от COVID-19

В России сейчас разрабатывают и вскоре начнут применять лекарства от коронавируса, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:40

2021-11-01T15:40

2021-11-01T17:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

владимир путин

здоровье - общество

россия

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СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. В России сейчас разрабатывают и вскоре начнут применять лекарства от коронавируса, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК."Сейчас разрабатываются, в принципе в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет, с теми, кто занимается этим. Но все равно самый универсальный, самый лучший способ защитить себя — вакцинироваться", — сказал он.Президент отметил, что прививка от COVID-19 поможет спастись от тяжелого течения болезни и даже смерти, а ревакцинация — избежать новых вспышек. Так, в некоторых странах, где вакцинировались более 60% населения, "потом раз, и вспышка пошла", привел пример глава государства. Это произошло из-за того, что люди вовремя не сделали повторную прививку."Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Вот надо это иметь в виду", — призвал российский лидер. В России за последние сутки выявили 40 402 новых случая заражения коронавирусом, умерли 1155 человек. С 26 октября ежедневно регистрируется 1,1 тысячи летальных исходов. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились более 8,5 миллиона человек, умерли почти 240 тысяч.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество, владимир путин, здоровье - общество, россия