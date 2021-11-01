https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757216348.html
Попова заявила о сезонности коронавируса
Попова заявила о сезонности коронавируса - РИА Новости, 01.11.2021
Попова заявила о сезонности коронавируса
Ситуация с коронавирусом показывает, что это сезонный вирус, но в какие сезоны будут подъемы, еще предстоит изучить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:52
2021-11-01T14:52
2021-11-01T14:52
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756632920_0:124:3072:1852_1920x0_80_0_0_44b01f88bd32584e80f349aa9a369247.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом показывает, что это сезонный вирус, но в какие сезоны будут подъемы, еще предстоит изучить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, коронавирус вступает в свой сезон, "он все-таки сезонный вирус, он это доказывает"."Ну, сезонность его еще требует подтверждения. Будет ли это только осень, или, может быть, осень и весна. У нас есть вирусы респираторные, которые... осень и зима, или зима-весна, или один подъем осенью, второй подъем - весной. Поэтому нам еще следует посмотреть", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос о том, надо ли готовиться к тому, что рост числа заболевших будет происходить каждую осень.
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757213087.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756632920_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e5954a087078d5d3bc3cdb94674bcc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии
Попова заявила о сезонности коронавируса
Попова: в какие сезоны будут подъемы по COVID-19, предстоит изучить