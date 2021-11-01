https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757216348.html

Попова заявила о сезонности коронавируса

Попова заявила о сезонности коронавируса - РИА Новости, 01.11.2021

Попова заявила о сезонности коронавируса

Ситуация с коронавирусом показывает, что это сезонный вирус, но в какие сезоны будут подъемы, еще предстоит изучить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:52

2021-11-01T14:52

2021-11-01T14:52

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом показывает, что это сезонный вирус, но в какие сезоны будут подъемы, еще предстоит изучить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, коронавирус вступает в свой сезон, "он все-таки сезонный вирус, он это доказывает"."Ну, сезонность его еще требует подтверждения. Будет ли это только осень, или, может быть, осень и весна. У нас есть вирусы респираторные, которые... осень и зима, или зима-весна, или один подъем осенью, второй подъем - весной. Поэтому нам еще следует посмотреть", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", отвечая на вопрос о том, надо ли готовиться к тому, что рост числа заболевших будет происходить каждую осень.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757213087.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии