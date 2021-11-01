https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757213087.html

Инфекционист рассказал о влиянии коронавируса на репродуктивную систему

Инфекционист рассказал о влиянии коронавируса на репродуктивную систему - РИА Новости, 01.11.2021

Инфекционист рассказал о влиянии коронавируса на репродуктивную систему

Естественная встреча с коронавирусом может стать причиной проблем с репродуктивной функцией, а вот при вакцинации против COVID-19 шансов родить здоровых детей... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:41

2021-11-01T14:41

2021-11-01T14:41

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

александр горелов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_f6d61d12bfa559e86b28ce1336e79c7b.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Естественная встреча с коронавирусом может стать причиной проблем с репродуктивной функцией, а вот при вакцинации против COVID-19 шансов родить здоровых детей гораздо больше, заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."При естественной встрече с вирусом мы можем иметь проблемы с репродуктивной сферой. А вот при вакцинации, когда мы защищаемся от коронавирусной инфекции, вырабатываем антитела, шансов родить здоровых детей гораздо больше", - сказал Горелов, которого цитирует портал стопкоронавирус.рф.Он отметил, что безопасность любых вакцин проверяется в соответствии с жесткими международными протоколами, сначала на животных, затем на добровольцах."Окончательные сведения о нежелательных побочных эффектах формируются на третьем этапе клинических испытаний", - уточнил Горелов.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, александр горелов