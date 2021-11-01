https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757183139.html

Инфекционист допустил появление новых штаммов после нерабочих дней

Инфекционист допустил появление новых штаммов после нерабочих дней - РИА Новости, 01.11.2021

Инфекционист допустил появление новых штаммов после нерабочих дней

Уехавшие из Москвы в нерабочие дни в другие регионы и страны могут привезти обратно новые штаммы коронавируса, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:34

2021-11-01T12:34

2021-11-01T12:38

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

здоровье - общество

николай малышев

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уехавшие из Москвы в нерабочие дни в другие регионы и страны могут привезти обратно новые штаммы коронавируса, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.По его словам, чтобы понять, прошла ли уже Москва пик заболеваемости коронавирусом, и когда ожидается спад, нужно подождать, когда закончится период нерабочих дней и потом ещё пару недель.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757165970.html

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