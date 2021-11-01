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Инфекционист допустил появление новых штаммов после нерабочих дней
Инфекционист допустил появление новых штаммов после нерабочих дней - РИА Новости, 01.11.2021
Инфекционист допустил появление новых штаммов после нерабочих дней
Уехавшие из Москвы в нерабочие дни в другие регионы и страны могут привезти обратно новые штаммы коронавируса, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:34
2021-11-01T12:34
2021-11-01T12:38
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
николай малышев
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уехавшие из Москвы в нерабочие дни в другие регионы и страны могут привезти обратно новые штаммы коронавируса, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.По его словам, чтобы понять, прошла ли уже Москва пик заболеваемости коронавирусом, и когда ожидается спад, нужно подождать, когда закончится период нерабочих дней и потом ещё пару недель.
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, николай малышев, россия, коронавирус covid-19
12:34 01.11.2021 (обновлено: 12:38 01.11.2021)
Инфекционист допустил появление новых штаммов после нерабочих дней
Врач-инфекционист: уехавшие из Москвы в нерабочие дни могут вернуться с новыми штаммами