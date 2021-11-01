https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757173137.html

Число жертв COVID-19 в мире превысило пять миллионов

Число жертв COVID-19 в мире превысило пять миллионов - РИА Новости, 01.11.2021

Число жертв COVID-19 в мире превысило пять миллионов

Число скончавшихся людей с коронавирусом во всем мире превысило отметку в 5 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:46

2021-11-01T11:46

2021-11-01T11:52

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Число скончавшихся людей с коронавирусом во всем мире превысило отметку в 5 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 11.21 мск, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигло 5 000 425. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 246,7 миллиона.Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США – свыше 745 тысяч.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии