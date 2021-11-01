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Число жертв COVID-19 в мире превысило пять миллионов
Число жертв COVID-19 в мире превысило пять миллионов - РИА Новости, 01.11.2021
Число жертв COVID-19 в мире превысило пять миллионов
Число скончавшихся людей с коронавирусом во всем мире превысило отметку в 5 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:46
2021-11-01T11:46
2021-11-01T11:52
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Число скончавшихся людей с коронавирусом во всем мире превысило отметку в 5 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 11.21 мск, количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигло 5 000 425. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 246,7 миллиона.Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США – свыше 745 тысяч.
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РИА Новости
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в мире, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:46 01.11.2021 (обновлено: 11:52 01.11.2021)
Число жертв COVID-19 в мире превысило пять миллионов
Число жертв COVID-19 в мире превысило пять миллионов и достигло 5 000 425