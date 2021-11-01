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Наука
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1756932499.html
"Мы финансировали". В США рассказали о происхождении COVID-19
"Мы финансировали". В США рассказали о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
"Мы финансировали". В США рассказали о происхождении COVID-19
В США признали, что финансировали исследования в Институте вирусологии в Ухане. Это вновь подогрело интерес к гипотезе о лабораторной утечке инфекции, вызвавшей РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T08:00
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наука
здоровье
биология
генетика
коронавирус covid-19
коронавирус sars
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В США признали, что финансировали исследования в Институте вирусологии в Ухане. Это вновь подогрело интерес к гипотезе о лабораторной утечке инфекции, вызвавшей пандемию COVID-19. Некоторые считают, что американские и китайские ученые проводили особо опасные опыты с коронавирусом летучих мышей. Однако прямых подтверждений этому нет.Совпадение или последствия: две версии происхождения вирусаВ декабре 2019-го в Ухане возникла вспышка необычной респираторной инфекции, вызывающей смертельную пневмонию. Заболевание быстро распространилась по всему миру. Вскоре геном возбудителя расшифровали. Выяснилось, что это бетакоронавирус. Именно с такого рода патогенами работали в Институте вирусологии Китайской академии наук в Ухане. Неудивительно, что заподозрили лабораторную утечку.Весной 2020-го в ВОЗ создали комиссию по расследованию происхождения новой инфекции. Эксперты из десяти стран посетили Институт вирусологии в Ухане, рынок, с которым связывают вспышку, взяли образцы, изучили документы, однако в лаборатории не нашли следов возбудителя COVID-19. "Нет признаков того, что кто-то работал с этим вирусом в прошлом и что произошла утечка", — сообщил в подкасте ВОЗ участник комиссии доктор Питер Бен Эмбарек.Президент США Байден поручил это дело разведке. В конце августа ему представили доклад. Общественности объявили, что обе версии — об утечке и естественном источнике вируса — правдоподобны, но данных не хватает. Единственное, в чем убедились секретные службы, — Китай не разрабатывал возбудителя COVID-19 как биологическое оружие. Байден сказал, что продолжит разбираться в этом.В обход мораторияСША — одна из самых пострадавших от пандемии стран. Болезнь унесла уже 743 тысячи жизней, сильно ударила по экономике. По иронии судьбы коронавирусом в Ухане занимались в том числе на деньги американских налогоплательщиков.В 2012-м две группы ученых из разных стран, включая США, независимо друг от друга генетически модифицировали вирус птичьего гриппа H5N1. Он опасен для человека, но заразиться им можно только от водоплавающих — между людьми не передается. Пытаясь понять, почему это так и способен ли вирус стать более заразным, ученые вставили небольшой участок в ген поверхностного белка гемагглютинина, с помощью которого инфекция проникает в клетки млекопитающего, ввели вирус в хорьков, позволили ему эволюционировать и в итоге получили вариант, заразный для грызунов.Такие эксперименты в науке называют gain-of-function research — создание новых функций. В их этичности есть большие сомнения. С одной стороны, это помогает разрабатывать новые противовирусные лекарства, вакцины, управлять опасными эпидемиями, с другой — есть определенный риск.В 2014-м после ряда инцидентов в США запретили gain-of-function research с гриппом и коронавирусами. В то же время Национальные институты здоровья NIH — крупнейшая в стране организация, фактически Министерство здравоохранения — выдали гранты EcoHealth Alliance для финансирования Института вирусологии в Ухане.EcoHealth — негосударственная НКО, наследница фонда, созданного в 1970-е британским натуралистом Джеральдом Даррелом для сохранения дикой природы. Теперь среди проектов — поиск потенциально опасных для человека инфекций и предотвращение эпидемий. Возглавляет EcoHealth британский эксперт по зоонозным инфекциям Питер Дашак. Несмотря на очевидный конфликт интересов, он стал единственным представителем от США в вышеупомянутой комиссии ВОЗ.EcoHealth выдала гранты в сумме 600 тысяч долларов лаборатории, возглавляемой вирусологом Ши Чжэнли — бэтвумен (женщиной-летучей мышью). Она знаменита тем, что обнаружила природный резервуар SARS-CoV-подобного вируса, возбудителя атипичной пневмонии, вспышка которой случилась в начале 2000-х в Китае. Это подковоносные летучие мыши, обитающие в пещерах провинции Юньнань.Улучшенная версия коронавирусаЛетучие мыши — источники таких опасных инфекций, как Эбола, Марбург, Нипах, Хендра, в их популяции циркулируют и заражающие человека коронавирусы, включая SARS.SARS-подобные вирусы цепляются к клеткам млекопитающих с помощью поверхностных белков-шипов, распознают там особые рецепторы ACE2, обманывают их и проникают внутрь. Большинство вирусов летучих мышей так не умеют, поэтому они не опасны для человека. Возникает вопрос, как возникли эти мутации в белке-шипе. По одной из гипотез, вирус предварительно эволюционирует в промежуточных хозяевах, например в панголинах. Скажем, коронавирус, вызывающий спорадические вспышки MERS на Ближнем Востоке, обитает в верблюдах. Кстати, его предка так и не нашли в дикой природе.В 2015-м в Nature вышла статья коллектива ученых во главе с Ши Чжэнли и американским исследователем Ральфом Бариком из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл с результатами экспериментов над коронавирусами летучих мышей. В SARS-CoV вставили поверхностный белок-шип другого коронавируса. Химера заражала клетки человека и гуманизированных мышей — специально выведенных генно-модифицированных животных с человеческим рецептором ACE2 на мембранах клеток. Причем зараженные химерным вирусом грызуны болели сильнее.В 2017-м Ши Чжэнли выпустила работу в соавторстве с Дашаком. На этот раз они генетически вставили белок-шип от восьми коронавирусов летучих мышей в дикий коронавирус WIV1. Новые агенты инфицировали клеточные линии почек мартышек и человека HeLa, используя как ворота рецепторы ACE2.Эта публикация вызвала жаркие споры на слушаниях в конгрессе США в мае этого года. Сенатор Рэнд Пол настаивал, что налицо gain-of-function research, а значит, США финансировали запрещенные исследования. Главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи это отрицал.Ситуация прояснилась только на днях, когда в сенат пришло письмо из NIH, широко разошедшееся по Сети. "Опубликованные геномные данные показывают, что коронавирусы летучих мышей, изучаемые по грантам NIH и EcoHealth в Уханьском институте вирусологии, не стали и не могли стать SARS-CoV-2", — говорилось в нем. Оказалось также, что EcoHealth не полностью отчиталась по грантам. Стоит отметить, что Евросоюз тоже спонсировал китайский Институт вирусологии через программу "Горизонт-2020". Но возникли задержки с отчетом, и ЕС прервал финансирование.Аргументы за и противСейчас рабочая версия, которую предпочитают ученые, — естественный перескок вируса от летучих мышей на человека, возможно, посредством промежуточного хозяина. Такое неоднократно случалось в прошлом. Достаточно вспомнить об эпидемиях ВИЧ, птичьего гриппа, Зика, Эбола, SARS и MERS. Не каждый раз удается обнаружить непосредственных предков в природном резервуаре, но ближайшие родственные вирусы среди диких типов есть всегда.Главный аргумент против версии утечки — слишком большое различие между геномами SARS-CoV-2 и тех вирусов, с которыми экспериментировали в Ухане. Единственный штамм, способный заражать человека, нашли у летучих мышей в пещерах Юьнаня — это SARS-подобный вирус RaTG13. Их геномы повторяются на 96 процентов. Недавно ученые из французского Института Пастера обнаружили на 96,8 процента сходный коронавирус в Северном Лаосе.У SARS-CoV-2 и SARS-CoV геном совпадает на 75 процентов. В участке, где зашифрована информация о белке-шипе, есть важное отличие. У SARS-CoV-2 там вставка из четырех нуклеотидов, позволяющая привлекать дополнительный фермент (фуриновую протеазу) для расщепления белка-шипа на две части (S1 и S2) при сцеплении с рецептором ACE2, чтобы легче проникать через клеточную мембрану внутрь.Фуриновая вставка сразу привлекла внимание ученых. Ни у кого из родственных коронавирусов такой нет. Непонятно, как и где ее приобрел SARS-CoV-2. Генетикам знакома эта последовательность, хотя несколько в другом виде. Это дополнительный аргумент против сбежавшего из лаборатории мутанта — нет работ, где бы ученые воспроизводили фуриновую вставку точно как у SARS-CoV-2. Подобные эксперименты планировали и в EcoHealth. В 2018-м организация подавала заявку на грант в DARPA — Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, но без успеха. Документ утек в СМИ благодаря группе DRASTIC, объединяющей волонтеров, которые расследуют версию лабораторной утечки.Идейный вдохновитель DRASTIC — канадский предприниматель российского происхождения Юрий Дейгин. Энтузиасты ищут документы об экспериментах в лаборатории Ши Чжэнли. Осенью прошлого года Дейгин в соавторстве с микробиологом из Австрии Розаной Сегрето опубликовал в научном журнале статью в поддержку своей гипотезы. "Искусственное происхождение вируса SARS-CoV-2 — не просто теория заговора, которую надо осуждать, ученые обязаны рассмотреть все возможные причины", — заключают авторы.Сторонники природного перескока считают вспышку в Ухане трагическим совпадением. "Случись эпидемия не в Ухане, а, скажем, в Пекине, рядом нашлась бы лаборатория, вызывающая подозрения", — утверждает в статье в "Новой газете" биолог Александр Панчин из Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН. На днях вместе с генетиком из МГУ и Гарварда Александром Тышковским он раскритиковал версию утечки. Ей не хватает четкого сценария, при котором это стало возможно, и аргументов, которые бы перевесили гипотезу о естественной эволюции, полагают ученые.Пока же происхождение SARS-CoV-2 окутано тайной. Поиски предка в дикой природе могут занять не один год и закончиться ничем. К примеру, ближайшего собрата SARS-CoV искали 14 лет, а источник вспышки лихорадки Эбола 2014 года не выявили до сих пор.
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здоровье, биология, генетика, коронавирус covid-19, коронавирус sars, коронавирус mers
08:00 01.11.2021 (обновлено: 11:50 01.11.2021)
 

"Мы финансировали". В США рассказали о происхождении COVID-19

© AP Photo / Marco UgarteУченый исследует летучую мышь
Ученый исследует летучую мышь - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Marco Ugarte
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В США признали, что финансировали исследования в Институте вирусологии в Ухане. Это вновь подогрело интерес к гипотезе о лабораторной утечке инфекции, вызвавшей пандемию COVID-19. Некоторые считают, что американские и китайские ученые проводили особо опасные опыты с коронавирусом летучих мышей. Однако прямых подтверждений этому нет.

Совпадение или последствия: две версии происхождения вируса

В декабре 2019-го в Ухане возникла вспышка необычной респираторной инфекции, вызывающей смертельную пневмонию. Заболевание быстро распространилась по всему миру. Вскоре геном возбудителя расшифровали. Выяснилось, что это бетакоронавирус. Именно с такого рода патогенами работали в Институте вирусологии Китайской академии наук в Ухане. Неудивительно, что заподозрили лабораторную утечку.
Весной 2020-го в ВОЗ создали комиссию по расследованию происхождения новой инфекции. Эксперты из десяти стран посетили Институт вирусологии в Ухане, рынок, с которым связывают вспышку, взяли образцы, изучили документы, однако в лаборатории не нашли следов возбудителя COVID-19. "Нет признаков того, что кто-то работал с этим вирусом в прошлом и что произошла утечка", — сообщил в подкасте ВОЗ участник комиссии доктор Питер Бен Эмбарек.
Президент США Байден поручил это дело разведке. В конце августа ему представили доклад. Общественности объявили, что обе версии — об утечке и естественном источнике вируса — правдоподобны, но данных не хватает. Единственное, в чем убедились секретные службы, — Китай не разрабатывал возбудителя COVID-19 как биологическое оружие. Байден сказал, что продолжит разбираться в этом.
© AP Photo / Ng Han GuanЭксперты комиссии ВОЗ по расследованию происхождения нового коронавируса во время посещения Уханя
Эксперты ВОЗ во время посещения центра болезней животных в китайском городе Ухане - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Эксперты комиссии ВОЗ по расследованию происхождения нового коронавируса во время посещения Уханя

В обход моратория

США — одна из самых пострадавших от пандемии стран. Болезнь унесла уже 743 тысячи жизней, сильно ударила по экономике. По иронии судьбы коронавирусом в Ухане занимались в том числе на деньги американских налогоплательщиков.
В 2012-м две группы ученых из разных стран, включая США, независимо друг от друга генетически модифицировали вирус птичьего гриппа H5N1. Он опасен для человека, но заразиться им можно только от водоплавающих — между людьми не передается. Пытаясь понять, почему это так и способен ли вирус стать более заразным, ученые вставили небольшой участок в ген поверхностного белка гемагглютинина, с помощью которого инфекция проникает в клетки млекопитающего, ввели вирус в хорьков, позволили ему эволюционировать и в итоге получили вариант, заразный для грызунов.
Такие эксперименты в науке называют gain-of-function research — создание новых функций. В их этичности есть большие сомнения. С одной стороны, это помогает разрабатывать новые противовирусные лекарства, вакцины, управлять опасными эпидемиями, с другой — есть определенный риск.
В 2014-м после ряда инцидентов в США запретили gain-of-function research с гриппом и коронавирусами. В то же время Национальные институты здоровья NIH — крупнейшая в стране организация, фактически Министерство здравоохранения — выдали гранты EcoHealth Alliance для финансирования Института вирусологии в Ухане.
© AFP 2021 / Hector RetamalПитер Дашак, член группы ВОЗ и глава EcoHealth, во время посещения Уханя
Член группы ВОЗ Питер Дашак в Ухане - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AFP 2021 / Hector Retamal
Питер Дашак, член группы ВОЗ и глава EcoHealth, во время посещения Уханя
EcoHealth — негосударственная НКО, наследница фонда, созданного в 1970-е британским натуралистом Джеральдом Даррелом для сохранения дикой природы. Теперь среди проектов — поиск потенциально опасных для человека инфекций и предотвращение эпидемий. Возглавляет EcoHealth британский эксперт по зоонозным инфекциям Питер Дашак. Несмотря на очевидный конфликт интересов, он стал единственным представителем от США в вышеупомянутой комиссии ВОЗ.
EcoHealth выдала гранты в сумме 600 тысяч долларов лаборатории, возглавляемой вирусологом Ши Чжэнли — бэтвумен (женщиной-летучей мышью). Она знаменита тем, что обнаружила природный резервуар SARS-CoV-подобного вируса, возбудителя атипичной пневмонии, вспышка которой случилась в начале 2000-х в Китае. Это подковоносные летучие мыши, обитающие в пещерах провинции Юньнань.
© AFP 2021 / Johannes EiseleВирусолог Ши Чжэнли в лаборатории Института вирусологии в Ухане. Именно она обнаружила в дикой природе ближайшего родственника SARS
Вирусолог Ши Чжэнли - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© AFP 2021 / Johannes Eisele
Вирусолог Ши Чжэнли в лаборатории Института вирусологии в Ухане. Именно она обнаружила в дикой природе ближайшего родственника SARS

Улучшенная версия коронавируса

Летучие мыши — источники таких опасных инфекций, как Эбола, Марбург, Нипах, Хендра, в их популяции циркулируют и заражающие человека коронавирусы, включая SARS.
SARS-подобные вирусы цепляются к клеткам млекопитающих с помощью поверхностных белков-шипов, распознают там особые рецепторы ACE2, обманывают их и проникают внутрь. Большинство вирусов летучих мышей так не умеют, поэтому они не опасны для человека. Возникает вопрос, как возникли эти мутации в белке-шипе. По одной из гипотез, вирус предварительно эволюционирует в промежуточных хозяевах, например в панголинах. Скажем, коронавирус, вызывающий спорадические вспышки MERS на Ближнем Востоке, обитает в верблюдах. Кстати, его предка так и не нашли в дикой природе.
Одна из таких летучих мышей могла быть первичным источником вируса атипичной пневмонии - РИА Новости, 1920, 30.10.2013
30 октября 2013, 22:07Наука
Летучие мыши Китая оказались источником атипичной пневмонииКитайские летучие мыши, скорее всего, были первичным источником вируса атипичной пневмонии, который изначально обладал способностью заражать человека, выяснили американские биологи.
В 2015-м в Nature вышла статья коллектива ученых во главе с Ши Чжэнли и американским исследователем Ральфом Бариком из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл с результатами экспериментов над коронавирусами летучих мышей. В SARS-CoV вставили поверхностный белок-шип другого коронавируса. Химера заражала клетки человека и гуманизированных мышей — специально выведенных генно-модифицированных животных с человеческим рецептором ACE2 на мембранах клеток. Причем зараженные химерным вирусом грызуны болели сильнее.
© Фото : UNC-Chapel HillРальф Барик из Университета Северной Каролины
Ральф Барик из Университета Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Фото : UNC-Chapel Hill
Ральф Барик из Университета Северной Каролины
В 2017-м Ши Чжэнли выпустила работу в соавторстве с Дашаком. На этот раз они генетически вставили белок-шип от восьми коронавирусов летучих мышей в дикий коронавирус WIV1. Новые агенты инфицировали клеточные линии почек мартышек и человека HeLa, используя как ворота рецепторы ACE2.
Эта публикация вызвала жаркие споры на слушаниях в конгрессе США в мае этого года. Сенатор Рэнд Пол настаивал, что налицо gain-of-function research, а значит, США финансировали запрещенные исследования. Главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи это отрицал.
Ситуация прояснилась только на днях, когда в сенат пришло письмо из NIH, широко разошедшееся по Сети. "Опубликованные геномные данные показывают, что коронавирусы летучих мышей, изучаемые по грантам NIH и EcoHealth в Уханьском институте вирусологии, не стали и не могли стать SARS-CoV-2", — говорилось в нем. Оказалось также, что EcoHealth не полностью отчиталась по грантам.
Стоит отметить, что Евросоюз тоже спонсировал китайский Институт вирусологии через программу "Горизонт-2020". Но возникли задержки с отчетом, и ЕС прервал финансирование.

Аргументы за и против

Сейчас рабочая версия, которую предпочитают ученые, — естественный перескок вируса от летучих мышей на человека, возможно, посредством промежуточного хозяина. Такое неоднократно случалось в прошлом. Достаточно вспомнить об эпидемиях ВИЧ, птичьего гриппа, Зика, Эбола, SARS и MERS. Не каждый раз удается обнаружить непосредственных предков в природном резервуаре, но ближайшие родственные вирусы среди диких типов есть всегда.
Главный аргумент против версии утечки — слишком большое различие между геномами SARS-CoV-2 и тех вирусов, с которыми экспериментировали в Ухане. Единственный штамм, способный заражать человека, нашли у летучих мышей в пещерах Юьнаня — это SARS-подобный вирус RaTG13. Их геномы повторяются на 96 процентов. Недавно ученые из французского Института Пастера обнаружили на 96,8 процента сходный коронавирус в Северном Лаосе.
© Иллюстрация РИА Новости

Хронология событий, связанная с исследованиями в Уханьском институте вирусологии

Финансирование исследований в Ухане 1
1 из 3

Хронология событий, связанная с исследованиями в Уханьском институте вирусологии

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Хронология событий, связанная с исследованиями в Уханьском институте вирусологии

Финансирование исследований в Ухане 2
2 из 3

Хронология событий, связанная с исследованиями в Уханьском институте вирусологии

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Хронология событий, связанная с исследованиями в Уханьском институте вирусологии

Финансирование исследований в Ухане 3
3 из 3

Хронология событий, связанная с исследованиями в Уханьском институте вирусологии

© Иллюстрация РИА Новости
1 из 3

Хронология событий, связанная с исследованиями в Уханьском институте вирусологии

© Иллюстрация РИА Новости
2 из 3

Хронология событий, связанная с исследованиями в Уханьском институте вирусологии

© Иллюстрация РИА Новости
3 из 3

Хронология событий, связанная с исследованиями в Уханьском институте вирусологии

© Иллюстрация РИА Новости
У SARS-CoV-2 и SARS-CoV геном совпадает на 75 процентов. В участке, где зашифрована информация о белке-шипе, есть важное отличие. У SARS-CoV-2 там вставка из четырех нуклеотидов, позволяющая привлекать дополнительный фермент (фуриновую протеазу) для расщепления белка-шипа на две части (S1 и S2) при сцеплении с рецептором ACE2, чтобы легче проникать через клеточную мембрану внутрь.
Фуриновая вставка сразу привлекла внимание ученых. Ни у кого из родственных коронавирусов такой нет. Непонятно, как и где ее приобрел SARS-CoV-2. Генетикам знакома эта последовательность, хотя несколько в другом виде. Это дополнительный аргумент против сбежавшего из лаборатории мутанта — нет работ, где бы ученые воспроизводили фуриновую вставку точно как у SARS-CoV-2. Подобные эксперименты планировали и в EcoHealth. В 2018-м организация подавала заявку на грант в DARPA — Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, но без успеха. Документ утек в СМИ благодаря группе DRASTIC, объединяющей волонтеров, которые расследуют версию лабораторной утечки.
CC BY 4.0 / Львов Д.К., Альховский С.В./Вопросы вирусологии. 2020 / На рисунке слева показано, как белок-шип сцепляется с рецептором и затем расщепляется на две части протеазами. На рисунке справа стрелкой показана четырехбуквенная вставка в ген белка-шипа — фуриновый сайт
Особенности вируса SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
CC BY 4.0 / Львов Д.К., Альховский С.В./Вопросы вирусологии. 2020 /
На рисунке слева показано, как белок-шип сцепляется с рецептором и затем расщепляется на две части протеазами. На рисунке справа стрелкой показана четырехбуквенная вставка в ген белка-шипа — фуриновый сайт
Идейный вдохновитель DRASTIC — канадский предприниматель российского происхождения Юрий Дейгин. Энтузиасты ищут документы об экспериментах в лаборатории Ши Чжэнли. Осенью прошлого года Дейгин в соавторстве с микробиологом из Австрии Розаной Сегрето опубликовал в научном журнале статью в поддержку своей гипотезы. "Искусственное происхождение вируса SARS-CoV-2 — не просто теория заговора, которую надо осуждать, ученые обязаны рассмотреть все возможные причины", — заключают авторы.
Сторонники природного перескока считают вспышку в Ухане трагическим совпадением. "Случись эпидемия не в Ухане, а, скажем, в Пекине, рядом нашлась бы лаборатория, вызывающая подозрения", — утверждает в статье в "Новой газете" биолог Александр Панчин из Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН. На днях вместе с генетиком из МГУ и Гарварда Александром Тышковским он раскритиковал версию утечки. Ей не хватает четкого сценария, при котором это стало возможно, и аргументов, которые бы перевесили гипотезу о естественной эволюции, полагают ученые.
Пока же происхождение SARS-CoV-2 окутано тайной. Поиски предка в дикой природе могут занять не один год и закончиться ничем. К примеру, ближайшего собрата SARS-CoV искали 14 лет, а источник вспышки лихорадки Эбола 2014 года не выявили до сих пор.
© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosНеобычные факты о SARS-CoV-2
Необычные факты о SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
 
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Заголовок открываемого материала
04:15Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптеках
04:14Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
Лента новостейМолния
Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптекахПосол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себяИностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин