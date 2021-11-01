https://ria.ru/20211101/korabl-1757229092.html

Путин предложил два варианта посмотреть на корабль США в Черном море

Путин предложил два варианта посмотреть на корабль США в Черном море - РИА Новости, 01.11.2021

Путин предложил два варианта посмотреть на корабль США в Черном море

Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря корабля американских Военно-морских сил, заявив, что на него можно... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:36

2021-11-01T15:36

2021-11-01T17:22

в мире

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СОЧИ, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря корабля американских Военно-морских сил, заявив, что на него можно посмотреть или через бинокль, или через прицел.Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса, говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил."Нам нужно и дальше совершенствовать системы воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Это требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием", - сказал он на совещании."Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211031/lavrov-1757098117.html

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"В бинокль либо в прицел" – Путин о способах увидеть корабль США в Черном море Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря американского военного корабля. 2021-11-01T15:36 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, владимир путин, черное море, сша, нато, россия