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Путин предложил два варианта посмотреть на корабль США в Черном море
Путин предложил два варианта посмотреть на корабль США в Черном море - РИА Новости, 01.11.2021
Путин предложил два варианта посмотреть на корабль США в Черном море
Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря корабля американских Военно-морских сил, заявив, что на него можно... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:36
2021-11-01T15:36
2021-11-01T17:22
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СОЧИ, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря корабля американских Военно-морских сил, заявив, что на него можно посмотреть или через бинокль, или через прицел.Флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса, говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Twitter Шестого флота американских Военно-морских сил."Нам нужно и дальше совершенствовать системы воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. Это требует и общая военно-политическая обстановка, в том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием", - сказал он на совещании."Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны", - сказал Путин.
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"В бинокль либо в прицел" – Путин о способах увидеть корабль США в Черном море
Президент России Владимир Путин прокомментировал появление в акватории Черного моря американского военного корабля.
2021-11-01T15:36
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в мире, владимир путин, черное море, сша, нато, россия
15:36 01.11.2021 (обновлено: 17:22 01.11.2021)
Путин предложил два варианта посмотреть на корабль США в Черном море
Путин предложил посмотреть на американский корабль в Черном море через бинокль или прицел