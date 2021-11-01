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В московском транспорте усилили контроль за соблюдением антиковидных мер

В московском транспорте усилили контроль за соблюдением антиковидных мер - РИА Новости, 01.11.2021

В московском транспорте усилили контроль за соблюдением антиковидных мер

В нерабочие дни усиленный контроль за соблюдением антиковидных мер проводят 1,5 тысячи контролеров ГКУ "Организатор перевозок", 99% пассажиров заходят в метро в РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:00

2021-11-01T11:00

2021-11-01T11:17

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МОСКВА, 1 ноября - РИА Новости. В нерабочие дни усиленный контроль за соблюдением антиковидных мер проводят 1,5 тысячи контролеров ГКУ "Организатор перевозок", 99% пассажиров заходят в метро в масках, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов."Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность каждого пассажира. Это касается ежедневной дезинфекции всей инфраструктуры транспортного комплекса и проверок наличия средств индивидуальной защиты. Сейчас число инфицированных коронавирусом растет, и мы призываем придерживаться простых мер безопасности в транспорте, чтобы защитить себя и окружающих. В нерабочие дни мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима, в сутки проверки проводят не менее 1,5 тысяч контролеров", - рассказал Султанов.Он отметил, что на фоне роста случаев заражения COVID-19 все больше граждан начинают осознавать необходимость ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в транспорте."99% пассажиров заходят в метро в масках. Однако некоторые снимают или спускают маски во время поездки. Маска может защитить только в том случае, если правильно надета. На подбородке или спущенная с носа она становится бесполезна. При неправильном ношении средств индивидуальной защиты контролер может выписать постановление о правонарушении", - отметил собеседник агентства.Он напомнил, что штраф за отсутствие маски составляет 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757162111.html

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