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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/kontrol-1757132526.html
Медведев рассказал, когда удастся взять под контроль ситуацию с COVID-19
Медведев рассказал, когда удастся взять под контроль ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Медведев рассказал, когда удастся взять под контроль ситуацию с COVID-19
Коронавирус останется надолго с человечеством, но ситуацию с ним в ближайшее время удастся взять под контроль, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T00:14
2021-11-01T00:14
распространение коронавируса
общество
дмитрий медведев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Коронавирус останется надолго с человечеством, но ситуацию с ним в ближайшее время удастся взять под контроль, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.В то же время, считает Медведев, необходимо сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем, необходимо внедрение новых технологий и инструментов во все сферы экономики и жизни."Нужно направить максимум сил и ресурсов на устранение ключевых точек неравенства в обществе, поддержку наиболее уязвимых категорий людей, создание "подушки безопасности" на случай чрезвычайных обстоятельств", - говорится в статье.Он призвал всех переосмыслить меру своей личной ответственности за собственное здоровье и безопасность других людей, за все, что происходит с нашим миром, и в целом за судьбу всего человечества.
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общество, дмитрий медведев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:14 01.11.2021
 
Медведев рассказал, когда удастся взять под контроль ситуацию с COVID-19

Медведев: ситуацию с коронавирусом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Коронавирус останется надолго с человечеством, но ситуацию с ним в ближайшее время удастся взять под контроль, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"Хотим мы того или нет, коронавирус вошел в нашу жизнь и останется в ней очень надолго. Даже при условии, что после массового вакцинирования человечество выработает против этой болезни коллективный иммунитет, сохраняется возможность новых локальных вспышек инфекции. Есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль", - написал он в статье для "Российской газеты".
В то же время, считает Медведев, необходимо сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем, необходимо внедрение новых технологий и инструментов во все сферы экономики и жизни.
"Нужно направить максимум сил и ресурсов на устранение ключевых точек неравенства в обществе, поддержку наиболее уязвимых категорий людей, создание "подушки безопасности" на случай чрезвычайных обстоятельств", - говорится в статье.
"Каждому человеку должен быть гарантирован доступ к качественной медицинской помощи — как экстренной, так и плановой, к лекарствам, вакцинам, средствам защиты. Ко всему тому, что позволяет людям не просто выживать в сложные времена, а полноценно жить каждый день", - считает зампред Совбеза.
Он призвал всех переосмыслить меру своей личной ответственности за собственное здоровье и безопасность других людей, за все, что происходит с нашим миром, и в целом за судьбу всего человечества.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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