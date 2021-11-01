Медведев рассказал, когда удастся взять под контроль ситуацию с COVID-19
Медведев: ситуацию с коронавирусом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Коронавирус останется надолго с человечеством, но ситуацию с ним в ближайшее время удастся взять под контроль, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"Хотим мы того или нет, коронавирус вошел в нашу жизнь и останется в ней очень надолго. Даже при условии, что после массового вакцинирования человечество выработает против этой болезни коллективный иммунитет, сохраняется возможность новых локальных вспышек инфекции. Есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль", - написал он в статье для "Российской газеты".
В то же время, считает Медведев, необходимо сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем, необходимо внедрение новых технологий и инструментов во все сферы экономики и жизни.
"Нужно направить максимум сил и ресурсов на устранение ключевых точек неравенства в обществе, поддержку наиболее уязвимых категорий людей, создание "подушки безопасности" на случай чрезвычайных обстоятельств", - говорится в статье.
"Каждому человеку должен быть гарантирован доступ к качественной медицинской помощи — как экстренной, так и плановой, к лекарствам, вакцинам, средствам защиты. Ко всему тому, что позволяет людям не просто выживать в сложные времена, а полноценно жить каждый день", - считает зампред Совбеза.
Он призвал всех переосмыслить меру своей личной ответственности за собственное здоровье и безопасность других людей, за все, что происходит с нашим миром, и в целом за судьбу всего человечества.