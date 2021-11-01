https://ria.ru/20211101/kontrol-1757132526.html

Медведев рассказал, когда удастся взять под контроль ситуацию с COVID-19

Медведев рассказал, когда удастся взять под контроль ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Медведев рассказал, когда удастся взять под контроль ситуацию с COVID-19

Коронавирус останется надолго с человечеством, но ситуацию с ним в ближайшее время удастся взять под контроль, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T00:14

2021-11-01T00:14

2021-11-01T00:14

распространение коронавируса

общество

дмитрий медведев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Коронавирус останется надолго с человечеством, но ситуацию с ним в ближайшее время удастся взять под контроль, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.В то же время, считает Медведев, необходимо сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем, необходимо внедрение новых технологий и инструментов во все сферы экономики и жизни."Нужно направить максимум сил и ресурсов на устранение ключевых точек неравенства в обществе, поддержку наиболее уязвимых категорий людей, создание "подушки безопасности" на случай чрезвычайных обстоятельств", - говорится в статье.Он призвал всех переосмыслить меру своей личной ответственности за собственное здоровье и безопасность других людей, за все, что происходит с нашим миром, и в целом за судьбу всего человечества.

https://ria.ru/20211101/vaktsiny-1757132329.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий медведев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии