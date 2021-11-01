https://ria.ru/20211101/knigi-1757193662.html

"ЛитРес" открыл бесплатный доступ к романам финалистов "Большой книги"

"ЛитРес" открыл бесплатный доступ к романам финалистов "Большой книги" - РИА Новости, 01.11.2021

"ЛитРес" открыл бесплатный доступ к романам финалистов "Большой книги"

Национальная литературная премия "Большая книга" и издательская платформа "ЛитРес" открывают бесплатный доступ к текстам финалистов премии, победители которой... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:52

2021-11-01T14:52

2021-11-01T14:52

культура

большая книга

леонид юзефович

евгений водолазкин

литрес

юрий буйда

новости культуры

книги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588844518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a14e297907c110affc66bd7dad085c68.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Национальная литературная премия "Большая книга" и издательская платформа "ЛитРес" открывают бесплатный доступ к текстам финалистов премии, победители которой будут объявлены в конце года, сообщили в пресс-службе "ЛитРес".Все желающие могут познакомиться с произведениями, получив промокод на странице голосования на сайте книжного рекомендательного сервиса LiveLib.Каждый год в рамках "Большой книги" параллельно с оценкой произведений профессиональным жюри проходит голосование читателей. Они могут отдать свой голос за одну или сразу несколько понравившихся книг. Народное голосование, которое определит три лучших произведения года, завершится 1 декабря в 12.00. Победитель читательского голосования будет объявлен в конце 2021 года, говорится в сообщении.В список финалистов национальной литературной премии "Большая книга" в этом году вошли тринадцать произведений от разных авторов. Свои работы представили, в частности, Наринэ Абгарян ("Симон"), Марина Степнова ("Сад"), Евгений Водолазкин ("Оправдание острова"), Алексей Поляринов ("Риф"), Леонид Юзефович ("Филэллин"), Михаил Гиголашвили ("Кока"), Юрий Буйда ("Сады Виверны"), Дмитрий Бавильский ("Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи твиттера в шести частях и тридцати пяти городах")."Бесплатный доступ к книгам финалистов на "ЛитРес" будет открыт до 30 ноября 2021 года", - сообщили в пресс-службе "ЛитРес".Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году. Ее цель — привлечь внимание к интеллектуальной прозе, поддержать и поощрить писателей, развивающих культуру России. В состав жюри премии приглашаются профессиональные литераторы, деятели культуры и искусства, научные работники, общественные, государственные деятели, журналисты, предприниматели.

https://ria.ru/20210924/knigi-1751497887.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большая книга, леонид юзефович, евгений водолазкин, литрес, юрий буйда, новости культуры, книги