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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211101/knigi-1757193662.html
"ЛитРес" открыл бесплатный доступ к романам финалистов "Большой книги"
"ЛитРес" открыл бесплатный доступ к романам финалистов "Большой книги" - РИА Новости, 01.11.2021
"ЛитРес" открыл бесплатный доступ к романам финалистов "Большой книги"
Национальная литературная премия "Большая книга" и издательская платформа "ЛитРес" открывают бесплатный доступ к текстам финалистов премии, победители которой... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:52
2021-11-01T14:52
культура
большая книга
леонид юзефович
евгений водолазкин
литрес
юрий буйда
новости культуры
книги
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Национальная литературная премия "Большая книга" и издательская платформа "ЛитРес" открывают бесплатный доступ к текстам финалистов премии, победители которой будут объявлены в конце года, сообщили в пресс-службе "ЛитРес".Все желающие могут познакомиться с произведениями, получив промокод на странице голосования на сайте книжного рекомендательного сервиса LiveLib.Каждый год в рамках "Большой книги" параллельно с оценкой произведений профессиональным жюри проходит голосование читателей. Они могут отдать свой голос за одну или сразу несколько понравившихся книг. Народное голосование, которое определит три лучших произведения года, завершится 1 декабря в 12.00. Победитель читательского голосования будет объявлен в конце 2021 года, говорится в сообщении.В список финалистов национальной литературной премии "Большая книга" в этом году вошли тринадцать произведений от разных авторов. Свои работы представили, в частности, Наринэ Абгарян ("Симон"), Марина Степнова ("Сад"), Евгений Водолазкин ("Оправдание острова"), Алексей Поляринов ("Риф"), Леонид Юзефович ("Филэллин"), Михаил Гиголашвили ("Кока"), Юрий Буйда ("Сады Виверны"), Дмитрий Бавильский ("Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи твиттера в шести частях и тридцати пяти городах")."Бесплатный доступ к книгам финалистов на "ЛитРес" будет открыт до 30 ноября 2021 года", - сообщили в пресс-службе "ЛитРес".Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году. Ее цель — привлечь внимание к интеллектуальной прозе, поддержать и поощрить писателей, развивающих культуру России. В состав жюри премии приглашаются профессиональные литераторы, деятели культуры и искусства, научные работники, общественные, государственные деятели, журналисты, предприниматели.
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большая книга, леонид юзефович, евгений водолазкин, литрес, юрий буйда, новости культуры, книги
14:52 01.11.2021
 
"ЛитРес" открыл бесплатный доступ к романам финалистов "Большой книги"

Премия "Большая книга" и "ЛитРес" открыли бесплатный доступ к книгам финалистов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦеремония вручения национальной литературной премии "Большая книга"
Церемония вручения национальной литературной премии Большая книга - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Национальная литературная премия "Большая книга" и издательская платформа "ЛитРес" открывают бесплатный доступ к текстам финалистов премии, победители которой будут объявлены в конце года, сообщили в пресс-службе "ЛитРес".
Все желающие могут познакомиться с произведениями, получив промокод на странице голосования на сайте книжного рекомендательного сервиса LiveLib.
Каждый год в рамках "Большой книги" параллельно с оценкой произведений профессиональным жюри проходит голосование читателей. Они могут отдать свой голос за одну или сразу несколько понравившихся книг. Народное голосование, которое определит три лучших произведения года, завершится 1 декабря в 12.00. Победитель читательского голосования будет объявлен в конце 2021 года, говорится в сообщении.
В список финалистов национальной литературной премии "Большая книга" в этом году вошли тринадцать произведений от разных авторов. Свои работы представили, в частности, Наринэ Абгарян ("Симон"), Марина Степнова ("Сад"), Евгений Водолазкин ("Оправдание острова"), Алексей Поляринов ("Риф"), Леонид Юзефович ("Филэллин"), Михаил Гиголашвили ("Кока"), Юрий Буйда ("Сады Виверны"), Дмитрий Бавильский ("Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи твиттера в шести частях и тридцати пяти городах").
"Бесплатный доступ к книгам финалистов на "ЛитРес" будет открыт до 30 ноября 2021 года", - сообщили в пресс-службе "ЛитРес".
Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году. Ее цель — привлечь внимание к интеллектуальной прозе, поддержать и поощрить писателей, развивающих культуру России. В состав жюри премии приглашаются профессиональные литераторы, деятели культуры и искусства, научные работники, общественные, государственные деятели, журналисты, предприниматели.
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