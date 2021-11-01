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Российское кино потеряло легендарного сценариста
Умер сценарист фильмов Германа и Кончаловского Юрий Клепиков - РИА Новости, 01.11.2021
Российское кино потеряло легендарного сценариста
Советский и российский сценарист и драматург Юрий Клепиков умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:54
2021-11-01T13:54
2021-11-01T14:50
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Советский и российский сценарист и драматург Юрий Клепиков умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.Причина смерти не уточняется, но сообщается, что он долгое время болел.Клепиков родился 24 августа 1935 года в Челябинске. В 1960-е окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, а также сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров. По сценариям драматурга сняли такие картины, как "Седьмой спутник" Алексея Германа, "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" Андрея Кончаловского, "О любви" Михаила Богина.
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челябинск, ленфильм, россия, новости культуры
13:54 01.11.2021 (обновлено: 14:50 01.11.2021)
Умер сценарист фильмов Германа и Кончаловского Юрий Клепиков
Сценарист и драматург Юрий Клепиков умер в возрасте 86 лет