https://ria.ru/20211101/klepikov-1757201316.html

Российское кино потеряло легендарного сценариста

Умер сценарист фильмов Германа и Кончаловского Юрий Клепиков - РИА Новости, 01.11.2021

Российское кино потеряло легендарного сценариста

Советский и российский сценарист и драматург Юрий Клепиков умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:54

2021-11-01T13:54

2021-11-01T14:50

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Советский и российский сценарист и драматург Юрий Клепиков умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.Причина смерти не уточняется, но сообщается, что он долгое время болел.Клепиков родился 24 августа 1935 года в Челябинске. В 1960-е окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, а также сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров. По сценариям драматурга сняли такие картины, как "Седьмой спутник" Алексея Германа, "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" Андрея Кончаловского, "О любви" Михаила Богина.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинск, ленфильм, россия, новости культуры