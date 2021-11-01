https://ria.ru/20211101/kitay-1757178672.html

Китай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД

Китай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД - РИА Новости, 01.11.2021

Китай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД

Китай выступает за скорейшее возобновление переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, призывает США изменить РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:14

2021-11-01T12:14

2021-11-01T12:14

в мире

мид кнр

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Китай выступает за скорейшее возобновление переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, призывает США изменить свою ошибочную политику оказания максимального давления на Иран, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее страны "евротройки" (Франция, ФРГ, Великобритания) и США в заявлении по итогам встречи в Риме 30 октября заявили, что примут меры, чтобы Иран никогда не смог производить или приобретать ядерное оружие. Стороны также выразили растущую озабоченность нарастающими провокационными ядерными мерами Ирана, такими как производство высокообогащенного урана и обогащенного металлического урана, и вместе с тем отметили необходимость поиска решения путем переговоров, которое позволило бы Ирану и Соединенным Штатам вернуться к соблюдению СВПД и заложило бы основу для продолжения дипломатического диалога.Он отметил, что США, будучи главным виновником нынешнего кризиса по иранскому атому, должны полностью исправить свою ошибочную политику оказания максимального давления на Иран, и на этом основании Тегеран возобновит выполнение своих обязательств в рамках СВПД, а все остальные стороны должны играть в этом конструктивную роль.По словам представителя ведомства, за первые шесть раундов переговоров, проведенных в первой половине этого года, удалось достичь важного прогресса в вопросе возобновления соблюдения обязательств по СВПД.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.

https://ria.ru/20211031/svpd-1757129369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мид кнр, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)