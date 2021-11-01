Китай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД
МИД Китая призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
© AP Photo / Mark Schiefelbein
ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Китай выступает за скорейшее возобновление переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, призывает США изменить свою ошибочную политику оказания максимального давления на Иран, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее страны "евротройки" (Франция, ФРГ, Великобритания) и США в заявлении по итогам встречи в Риме 30 октября заявили, что примут меры, чтобы Иран никогда не смог производить или приобретать ядерное оружие. Стороны также выразили растущую озабоченность нарастающими провокационными ядерными мерами Ирана, такими как производство высокообогащенного урана и обогащенного металлического урана, и вместе с тем отметили необходимость поиска решения путем переговоров, которое позволило бы Ирану и Соединенным Штатам вернуться к соблюдению СВПД и заложило бы основу для продолжения дипломатического диалога.
"Единственным верным способом решить иранскую ядерную проблему является эффективное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий, Китай твердо поддерживает скорейшее возвращение СВПД в правильное русло", - заявил дипломат.
Он отметил, что США, будучи главным виновником нынешнего кризиса по иранскому атому, должны полностью исправить свою ошибочную политику оказания максимального давления на Иран, и на этом основании Тегеран возобновит выполнение своих обязательств в рамках СВПД, а все остальные стороны должны играть в этом конструктивную роль.
По словам представителя ведомства, за первые шесть раундов переговоров, проведенных в первой половине этого года, удалось достичь важного прогресса в вопросе возобновления соблюдения обязательств по СВПД.
"Все стороны должны как можно скорее возобновить переговоры, искать гибкие и прагматичные способы урегулирования все еще нерешенных вопросов, а также стремиться к новым прорывам. Китай продолжит поддерживать тесные контакты с соответствующими сторонами, конструктивно участвовать в переговорах, и в то же время будет решительно защищать свои законные права и интересы", - добавил он.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.
Вчера, 23:01Байден прокомментировал будущее СВПД