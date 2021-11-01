https://ria.ru/20211101/kislorod-1757244991.html

Правительство выделит средства на закупку концентраторов кислорода

Правительство выделит средства на закупку концентраторов кислорода - РИА Новости, 01.11.2021

Правительство выделит средства на закупку концентраторов кислорода

Власти РФ выделят более 5 миллиардов рублей на закупку концентраторов кислорода российского производства с высокой производительностью, сообщил премьер министр... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:39

2021-11-01T16:39

2021-11-01T16:56

россия

распространение коронавируса

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Власти РФ выделят более 5 миллиардов рублей на закупку концентраторов кислорода российского производства с высокой производительностью, сообщил премьер министр РФ Михаил Мишустин."Из-за роста госпитализаций увеличилась потребность медицинских организаций в кислороде. Такая ситуация в 50 регионах страны. Правительство окажет необходимую поддержку. Будет выделено более 5 миллиардов рублей на закупку концентраторов кислорода с высокой производительностью свыше тысячи литров в минуту. Разумеется, российского производства", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По его словам, за счет бюджетных средств будет оплачена их доставка и установка.Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минздрава скорее заключить контракты с регионами, чтобы они быстрее получили кислород."Михаил Альбертович, как можно скорее заключить соглашения с субъектами на предоставления трансфертов, чтобы в короткие сроки восполнить нехватку кислорода в больницах", - сказал он на заседании правительственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он также попросил Минпромторг продолжать следить за ситуацией в регионах на предмет наличия кислорода.

https://ria.ru/20211029/saturatsiya-1756714922.html

https://ria.ru/20211101/urfu-1756691839.html

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