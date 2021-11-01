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Стационарные кислородные концентраторы закупят для белгородских больниц

Стационарные кислородные концентраторы закупят для белгородских больниц - РИА Новости, 01.11.2021

Стационарные кислородные концентраторы закупят для белгородских больниц

Более 600 стационарных кислородных концентраторов закупят для медучреждений Белгородской области за счет средств областного бюджета, заявил в понедельник... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:35

2021-11-01T11:35

2021-11-01T11:35

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БЕЛГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Более 600 стационарных кислородных концентраторов закупят для медучреждений Белгородской области за счет средств областного бюджета, заявил в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков.Поэтапно приборами оснастят инфекционную, детскую областную, Старооскольскую окружную больницы, а также Алексеевскую, Новооскольскую, Губкинскую, Шебекинскую, Валуйскую, Прохоровскую, Борисовскую, Чернянскую, Красногвардейскую, Волоконовскую, Белгородскую центральные районные больницы."Всего за счет средств областного бюджета приобретут 628 концентраторов. Первые 40 штук направят во вторую горбольницу Белгорода. Устройства поступят уже в начале следующей недели", - говорится в сообщении правительства региона.Как отмечает пресс-служба облправительства, этот прибор "выжимает" кислород из воздуха и подает его пациенту в концентрированном виде. Устройство безопасно и мобильно. С помощью переносных концентраторов в медучреждениях смогут подавать кислород еще большему количеству пациентов, которым он будет необходим."Безусловно, вопрос здравоохранения – главный вопрос в деятельности правительства области. 850 коек оборудуем дополнительно. Но главное сейчас – те ограничительные меры, которые введены в течение "выходной недели". И результат будет соответствовать нашим ожиданиям, и нам удастся сбить волну заболевания", – приводит слова Гладкова пресс-служба правительства региона.

https://ria.ru/20211022/avtomobil-1755813308.html

https://ria.ru/20211021/testirovanie-1755583477.html

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