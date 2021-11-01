https://ria.ru/20211101/kirillov-1757233906.html

Прощание с диктором Игорем Кирилловым пройдет 2 ноября

Прощание с диктором Игорем Кирилловым пройдет 2 ноября - РИА Новости, 01.11.2021

Прощание с диктором Игорем Кирилловым пройдет 2 ноября

Прощание с диктором, тележурналистом Игорем Кирилловым, скончавшимся на 90-м году жизни в субботу, состоится 2 ноября на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:55

2021-11-01T15:55

2021-11-01T17:23

умер игорь кириллов

общество

москва

игорь кириллов

культура

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Прощание с диктором, тележурналистом Игорем Кирилловым, скончавшимся на 90-м году жизни в субботу, состоится 2 ноября на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости родственник Кириллова."Прощание состоится завтра в 12:00 на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник агентства. Как сообщили РИА Новости организаторы, прощание пройдет в закрытом режиме, будут присутствовать только друзья и близкие.Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего. В 1955 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина.С 1955 года по 1957 год был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). С 1957 года Кириллов работал на телевидении. Начинал с должности помощника режиссера музыкальной редакции, спустя два месяца, успешно пройдя конкурс, стал диктором.В 1977 году за художественно-публицистическое освещение общественно-политических событий во всесоюзной телевизионной программе "Время" Игорь Кириллов был удостоен Государственной премии СССР. В 1988 году ему было присвоено звание Народный артист СССР. В 1998 году "За личный вклад в развитие российского телевидения" диктор был награжден премией "ТЭФИ".

https://ria.ru/20211030/prichina-1756993306.html

https://ria.ru/20211030/diktor-1756984238.html

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