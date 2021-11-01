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Кехман поделился первыми впечатлениями от МХАТ имени Горького
Кехман поделился первыми впечатлениями от МХАТ имени Горького - РИА Новости, 01.11.2021
Кехман поделился первыми впечатлениями от МХАТ имени Горького
Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал, что удивлен сильным дисбалансом между количеством творческих людей во МХАТе и... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:59
2021-11-01T10:59
2021-11-01T10:59
культура
михайловский театр
владимир кехман
мхат имени м. горького
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театр
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал, что удивлен сильным дисбалансом между количеством творческих людей во МХАТе и остальным персоналом."Единственное, что пока удивило, - это полный дисбаланс между количеством творческих людей и остальным персоналом. Может быть, это связано с драматическим театром, поэтому я не знаю… У нас творческих единиц условно 90 человек, а весь коллектив - 395 человек. Я не совсем понимаю, что это за пропорция", - сказал Кехман в эфире канала "Россия 24".Владимир Кехман назначен генеральным директором МХАТа 27 октября. При этом, он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра.
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михайловский театр, владимир кехман, мхат имени м. горького, новости культуры, театр
Кехман поделился первыми впечатлениями от МХАТ имени Горького
Кехман: удивил полный дисбаланс между числом творческих людей и остальным персоналом МХАТа
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал, что удивлен сильным дисбалансом между количеством творческих людей во МХАТе и остальным персоналом.
"Единственное, что пока удивило, - это полный дисбаланс между количеством творческих людей и остальным персоналом. Может быть, это связано с драматическим театром, поэтому я не знаю… У нас творческих единиц условно 90 человек, а весь коллектив - 395 человек. Я не совсем понимаю, что это за пропорция", - сказал Кехман в эфире канала "Россия 24".
Владимир Кехман назначен генеральным директором МХАТа 27 октября. При этом, он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра.