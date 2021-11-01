https://ria.ru/20211101/karta-1757053898.html

Эксперт рассказала, как защититься от хищения денег с бесконтактной карты

Эксперт рассказала, как защититься от хищения денег с бесконтактной карты - РИА Новости, 01.11.2021

Эксперт рассказала, как защититься от хищения денег с бесконтактной карты

Вероятность похищения денег с бесконтактной карты есть, хоть и небольшая, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T03:15

2021-11-01T03:15

2021-11-01T03:15

общество

технологии

мошенничество

россия

анна михайлова

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Вероятность похищения денег с бесконтактной карты есть, хоть и небольшая, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.Чтобы избежать этого, необходимо установить лимиты снятия, а также не использовать основные дебетовые карты с большим объемом денежных средств для оперативных платежей, пояснила она.Существуют рабочие прототипы троянов, которые через ваше зараженное мобильное устройство ретранслируют злоумышленнику данные карты и процесс оплаты.Для бесконтактных карт рекомендации могут быть такими же, как и для любых других: установка лимитов снятия, особенно без ввода пин-кода, неиспользование основных дебетовых карт с большим объемом денежных средств для оперативных платежей. А также осведомленность о том, где находится ваше NFC-устройство (карта, телефон, часы) в данный момент, и применение пин-кода или биометрии для доступа к мобильному устройству.

https://ria.ru/20211020/moshenniki-1755307507.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, мошенничество, россия, анна михайлова