https://ria.ru/20211101/karta-1757053898.html
Эксперт рассказала, как защититься от хищения денег с бесконтактной карты
Эксперт рассказала, как защититься от хищения денег с бесконтактной карты - РИА Новости, 01.11.2021
Эксперт рассказала, как защититься от хищения денег с бесконтактной карты
Вероятность похищения денег с бесконтактной карты есть, хоть и небольшая, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T03:15
2021-11-01T03:15
2021-11-01T03:15
общество
технологии
мошенничество
россия
анна михайлова
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Вероятность похищения денег с бесконтактной карты есть, хоть и небольшая, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.Чтобы избежать этого, необходимо установить лимиты снятия, а также не использовать основные дебетовые карты с большим объемом денежных средств для оперативных платежей, пояснила она.Существуют рабочие прототипы троянов, которые через ваше зараженное мобильное устройство ретранслируют злоумышленнику данные карты и процесс оплаты.Для бесконтактных карт рекомендации могут быть такими же, как и для любых других: установка лимитов снятия, особенно без ввода пин-кода, неиспользование основных дебетовых карт с большим объемом денежных средств для оперативных платежей. А также осведомленность о том, где находится ваше NFC-устройство (карта, телефон, часы) в данный момент, и применение пин-кода или биометрии для доступа к мобильному устройству.
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общество, технологии, мошенничество, россия, анна михайлова
Эксперт рассказала, как защититься от хищения денег с бесконтактной карты
Эксперт Михайлова: лимиты снятия помогут защититься от хищения денег с бесконтактной карты
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Вероятность похищения денег с бесконтактной карты есть, хоть и небольшая, рассказала агентству "Прайм
" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова
.
Чтобы избежать этого, необходимо установить лимиты снятия, а также не использовать основные дебетовые карты с большим объемом денежных средств для оперативных платежей, пояснила она.
Существуют рабочие прототипы троянов, которые через ваше зараженное мобильное устройство ретранслируют злоумышленнику данные карты и процесс оплаты.
“Обезопасить себя от подобных вирусов можно стандартными методами цифровой гигиены: не давать доступа к мобильному телефону неизвестным людям, устанавливать приложения только из официальных источников, использовать по возможности программы защиты (антивирус, антиспам)”, — отметила специалист.
Для бесконтактных карт рекомендации могут быть такими же, как и для любых других: установка лимитов снятия, особенно без ввода пин-кода, неиспользование основных дебетовых карт с большим объемом денежных средств для оперативных платежей. А также осведомленность о том, где находится ваше NFC-устройство (карта, телефон, часы) в данный момент, и применение пин-кода или биометрии для доступа к мобильному устройству.