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https://ria.ru/20211101/kapitulyatsiya-1757137830.html
"Уже не до шуток": Путин готовит Зеленскому капитуляцию
На Украине рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед Путиным - РИА Новости, 01.11.2021
"Уже не до шуток": Путин готовит Зеленскому капитуляцию
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой" высказал опасение, что потенциальная встреча... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T03:16
2021-11-01T03:16
в мире
украина
александр турчинов
владимир путин
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой" высказал опасение, что потенциальная встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева.Он добавил, что в случае проведения саммита двух лидеров, который Турчинов назвал "серьезным вызовом "Украине", у Киева "должны быть другие формы реагирования", однако политик не уточнил, какие именно.Турчинов также напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал закончить внутренний конфликт за две недели, но сейчас, три года спустя, боевые действия все еще идут, а Киев "не освободил ни одного метра украинской земли".
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в мире, украина, александр турчинов, владимир путин, владимир зеленский, россия
03:16 01.11.2021
 
На Украине рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед Путиным

Экс-глава СНБО Украины Турчинов: встреча Путина и Зеленского закончится капитуляцией Киева

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой" высказал опасение, что потенциальная встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева.
"Встреча Путина и Зеленского потенциально очень опасна. <…> Потому что слишком разные весовые категории у Путина и Зеленского. После такой встречи всей стране может быть не до шуток. Потому что Путин будет встречаться только в одном формате – это капитуляция руководства страны (Украины. — Прим. ред.) И именно этот формат они системно готовят. <…> Путин готовит капитуляцию Зеленского", — заявил Турчинов.
Он добавил, что в случае проведения саммита двух лидеров, который Турчинов назвал "серьезным вызовом "Украине", у Киева "должны быть другие формы реагирования", однако политик не уточнил, какие именно.
Турчинов также напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал закончить внутренний конфликт за две недели, но сейчас, три года спустя, боевые действия все еще идут, а Киев "не освободил ни одного метра украинской земли".
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