https://ria.ru/20211101/kapitulyatsiya-1757137830.html

"Уже не до шуток": Путин готовит Зеленскому капитуляцию

На Украине рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед Путиным - РИА Новости, 01.11.2021

"Уже не до шуток": Путин готовит Зеленскому капитуляцию

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой" высказал опасение, что потенциальная встреча... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T03:16

2021-11-01T03:16

2021-11-01T03:16

в мире

украина

александр турчинов

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой" высказал опасение, что потенциальная встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева.Он добавил, что в случае проведения саммита двух лидеров, который Турчинов назвал "серьезным вызовом "Украине", у Киева "должны быть другие формы реагирования", однако политик не уточнил, какие именно.Турчинов также напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал закончить внутренний конфликт за две недели, но сейчас, три года спустя, боевые действия все еще идут, а Киев "не освободил ни одного метра украинской земли".

https://ria.ru/20211101/predatelstvo-1757135853.html

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в мире, украина, александр турчинов, владимир путин, владимир зеленский, россия