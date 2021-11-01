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Капитан парусника назвал отличия быта русских и английских моряков

Капитан парусника назвал отличия быта русских и английских моряков - РИА Новости, 01.11.2021

Капитан парусника назвал отличия быта русских и английских моряков

Жизнь моряка в средние века была тяжелой и остается таковой, хотя сейчас стало намного легче, рассказал РИА Новости капитан российского парусного фрегата... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:48

2021-11-01T12:48

2021-11-01T13:03

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АФИНЫ, 1 ноя – РИА Новости. Жизнь моряка в средние века была тяжелой и остается таковой, хотя сейчас стало намного легче, рассказал РИА Новости капитан российского парусного фрегата "Штандарт" Владимир Мартусь.На "Штандарте" с 8 по 24 октября проходила организованная Российским географическим обществом экспедиция по маршруту похода Русского императорского флота в Эгейский архипелаг в 1770-1774 годах. Сейчас фрегат стоит в порту Рафина под Афинами, 30 октября – 1 ноября был открыт для посещения. Парусный трехмачтовый фрегат "Штандарт" - копия первого русского фрегата эпохи Петра Ι, он воссоздан в Санкт-Петербурге по чертежам и в традициях начала XVIII века. Сейчас на фрегате порядка 30 человек, но прежде экипаж был в несколько раз больше."Экипаж исторического "Штандарта" в военное время был 150 человек, в мирное – 120 человек. Это был 28-пушечный фрегат. На каждую пушку нужны канониры. У нас в принципе 30 моряков справляются, их достаточно для управления всеми парусами в самых энергетически насыщенных маневрах. Англичане ходили в море на два-три года. Тот же Джеймс Кук собирал экипаж на такого же размера корабле и не возвращался домой три года, и к берегу подходил, может, раз в шесть-семь месяцев. "Штандарту" было попроще, потому что он стоял возле Кронштадта на якоре, всегда можно было послать шлюпку на берег за снабжением. Именно поэтому на маленьком корабле мог быть большой экипаж. Сложность – где разместить. 150 человек даже спать не уложить. Спали, скорее всего, по-вахтенно. Спят на корабле в гамаках, все очень тесно", - сказал Мартусь.Помимо этого, по его словам, зимой корабль не эксплуатировался, его ставили в отстой, снимали реи, паруса. "Условия были жесткие. В дальних плаваниях теплая еда была один раз в день. Печку растапливали, и раз в день была горячая еда, что-то варили. А в английском флоте в рационе моряка четыре литра пива в день было. Потому что воду хранить было невозможно. Нержавеющих цистерн не было, а в деревянных бочках вода протухала за месяц. Поэтому вместо воды возили пиво. Плюс добавляли порцию либо рома, либо джина, крепкого напитка. Когда вещи не просушить, когда работа тяжелая, так было легче", - рассказал капитан.Капитан добавил, что у российских моряков в пиве не было необходимости. "В Финском заливе вода пресная, можно было черпать и пить. У офицеров в рацион что-то (из алкогольных напитков) входило, но трудно судить – записей мало, тогда в Instagram и в Facebook сообщения не выкладывали. В наше время мы выкладываем", - пошутил он, добавив, что в связи с отсутствием холодильников, на кораблях были либо живые животные – коровы, козы на борту, либо солонина в бочках, которая если год лежала в теплых странах, могла портиться."Жизнь моряка был тяжелая. В наше время попроще – к берегу подошли, в магазин сбегали, свежих фруктов купили. Но тяжелой остается в том смысле, что если идем в море и штормит, может быть три-четыре дня постоянная качка. И никуда отсюда не деться. Это развивает элемент стойкости в характере. На сто человек был один котел. Была солонина размоченная, с крупами, с мукой. Получалось что-то вроде бефстроганов, но большими кусками, и соль из нее до конца не вымывалась, она была пересоленная. В бочках возили корабельные хлебцы или сухари, соленую квашеную капусту. Но вообще рацион у моряков был достаточно большой, не голодали. Моряк должен быть накормлен, не должен быть голодным", - заметил Мартусь, добавив, что моряки не голодали.Он также сообщил, что на паруснике постоянного кока нет и ребята готовят сами. "А поскольку практиканты хотят показать, что умеют, и хотят заслужить уважение, то всегда готовят очень вкусно, и много, и это проблема, потому что у нас есть на каждой смене вахт. То есть у нас четыре раза в день плюс ночной чай. Готовим борщ, супы всякие, жареные картошку, рыбу, мясо. Когда вегетарианцы, на них отдельно готовим. Холодильник есть. Для похода через океан еды не хватит, а здесь запасов на четыре – пять дней по Европе хватит", - сообщил он.Мартусь заверил, что корабль теплый – "дерево греет", одежду сушат на палубе, есть и все условия для гигиены - два современных туалета, душ. "Проблема в том, что лишь шесть тонн воды на всех. Когда есть подключение к воде на берегу, хорошо, а когда нет, прошу всех экономить", - сказал он.

https://ria.ru/20211020/korabli-1755311707.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211008/vmf-1753714250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, афины, европа, джеймс кук, российское географическое общество, facebook