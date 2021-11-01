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В Испании в День всех Святых устроили перестрелку на кладбище

В Испании в День всех Святых устроили перестрелку на кладбище - РИА Новости, 01.11.2021

В Испании в День всех Святых устроили перестрелку на кладбище

Два человека погибли в День всех святых на кладбище в Торренте (провинция Валенсия, Испания), сообщает Las Provincias. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:28

2021-11-01T14:28

2021-11-01T15:15

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МАДРИД, 1 ноя – РИА Новости. Два человека погибли в День всех святых на кладбище в Торренте (провинция Валенсия, Испания), сообщает Las Provincias.Один человек стал жертвой перестрелки двух враждующих цыганских кланов, еще один скончался от инфаркта, и это ЧП не связано с перестрелкой, пишет издание со ссылкой на полицию.При этом издание Levante утверждает, что перестрелка произошла не между враждующими кланами, а членами одной семьи. Погибшему, по данным издания, 45 лет, ранен его 20-летний сын. Также сообщается, что от инфаркта умер 79-летний посетитель кладбища.По данным издания ABC, в результате перестрелки также есть раненые.На место прибыла полиция, кладбище закрыто для посещения.

https://ria.ru/20211031/khellouin-1756833637.html

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