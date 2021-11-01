https://ria.ru/20211101/immunitet-1757216092.html

Попова назвала необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Попова назвала необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Попова назвала необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 должен быть не менее 80%, но он пока не достигнут, темпы вакцинации растут, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:52

2021-11-01T14:52

2021-11-01T14:52

распространение коронавируса

общество

вакцинация

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 должен быть не менее 80%, но он пока не достигнут, темпы вакцинации растут, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Вирус несколько меняется и поэтому стало совершенно очевидно, что этот уровень должен быть не меньше 80% взрослого населения в каждой стране, и в нашей тоже. Вот это цифра, которую нам надо достичь, достичь ее можно в первую очередь прививками, что, собственно, сегодня и происходит. Темпы вакцинации растут, и это хороший прогностический признак", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

https://ria.ru/20211029/golikova-1756927838.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19