Минобороны Украины не фиксирует наращивания российских войск на границе
Минобороны Украины не фиксирует фактов наращивания российских войск на границе
© РИА Новости / СтрингерВоенная техника во время тактических учений "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Украины не фиксирует фактов наращивания войск РФ на украинско-российской границе и считает информацию об этом в СМИ элементом специальных информационно-психологических действий, сообщила в понедельник пресс-служба оборонного ведомства.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали особенно в последние недели, после того как РФ завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией "Запад 2021".
"По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительный переброс российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирован. Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений", - говорится в сообщении на сайте минобороны Украины.
Отмечается, что военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск РФ и изменением их численности вблизи государственной границы страны.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.