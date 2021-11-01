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Минобороны Украины не фиксирует наращивания российских войск на границе
Минобороны Украины не фиксирует наращивания российских войск на границе - РИА Новости, 01.11.2021
Минобороны Украины не фиксирует наращивания российских войск на границе
Министерство обороны Украины не фиксирует фактов наращивания войск РФ на украинско-российской границе и считает информацию об этом в СМИ элементом специальных... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T20:20
2021-11-01T20:20
в мире
киев
министерство обороны украины
россия
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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Украины не фиксирует фактов наращивания войск РФ на украинско-российской границе и считает информацию об этом в СМИ элементом специальных информационно-психологических действий, сообщила в понедельник пресс-служба оборонного ведомства.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали особенно в последние недели, после того как РФ завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией "Запад 2021"."По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительный переброс российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирован. Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений", - говорится в сообщении на сайте минобороны Украины.Отмечается, что военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск РФ и изменением их численности вблизи государственной границы страны.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211101/ukraina-1757181479.html
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в мире, киев, министерство обороны украины, россия
20:20 01.11.2021
 
Минобороны Украины не фиксирует наращивания российских войск на границе

Минобороны Украины не фиксирует фактов наращивания российских войск на границе

© РИА Новости / СтрингерВоенная техника во время тактических учений "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
Военная техника во время тактических учений Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Украины не фиксирует фактов наращивания войск РФ на украинско-российской границе и считает информацию об этом в СМИ элементом специальных информационно-психологических действий, сообщила в понедельник пресс-служба оборонного ведомства.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали особенно в последние недели, после того как РФ завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией "Запад 2021".
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"По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительный переброс российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирован. Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений", - говорится в сообщении на сайте минобороны Украины.
Отмечается, что военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск РФ и изменением их численности вблизи государственной границы страны.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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