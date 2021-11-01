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Врач назвал факторы, повышающие риск госпитализации при COVID-19

Врач назвал факторы, повышающие риск госпитализации при COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

Врач назвал факторы, повышающие риск госпитализации при COVID-19

Сердечно-сосудистые заболевания не повышают вероятность заболевания коронавирусом, но в случае заражения повышают риск госпитализации, заявил главный внештатный РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:01

2021-11-01T11:01

2021-11-01T11:01

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Сердечно-сосудистые заболевания не повышают вероятность заболевания коронавирусом, но в случае заражения повышают риск госпитализации, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей БойцовОн пояснил, что есть так называемые кардиометоболические факторы риска в части, касающейся госпитализации при COVID-19."Известно, что наличие сердечно-сосудистых болезней или их факторов риска не повышают вероятность инфицирования, то есть заболеть, но вот фактор риска госпитализации со стороны сердечно-сосудистых заболеваний действительно есть отчетливый", - сказал он на пресс-конференции о последствиях коронавируса для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их профилактике.По словам эксперта, среди них на первое место надо поставить артериальную гипертонию, другими факторами являются ожирение (больше 40%), фибрилляция предсердий (порядка 20%), сахарный диабет (около 15%) и онкологические заболевания (около 10%).При контроле заболевания вероятность госпитализации существенно снижается - более чем на 10% и даже до 20%, добавил Бойцов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирусы, сергей бойцов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии