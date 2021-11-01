Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/gospitalizatsiya-1757161607.html
Врач назвал факторы, повышающие риск госпитализации при COVID-19
Врач назвал факторы, повышающие риск госпитализации при COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
Врач назвал факторы, повышающие риск госпитализации при COVID-19
Сердечно-сосудистые заболевания не повышают вероятность заболевания коронавирусом, но в случае заражения повышают риск госпитализации, заявил главный внештатный РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:01
2021-11-01T11:01
распространение коронавируса
общество
коронавирусы
сергей бойцов
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Сердечно-сосудистые заболевания не повышают вероятность заболевания коронавирусом, но в случае заражения повышают риск госпитализации, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей БойцовОн пояснил, что есть так называемые кардиометоболические факторы риска в части, касающейся госпитализации при COVID-19."Известно, что наличие сердечно-сосудистых болезней или их факторов риска не повышают вероятность инфицирования, то есть заболеть, но вот фактор риска госпитализации со стороны сердечно-сосудистых заболеваний действительно есть отчетливый", - сказал он на пресс-конференции о последствиях коронавируса для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их профилактике.По словам эксперта, среди них на первое место надо поставить артериальную гипертонию, другими факторами являются ожирение (больше 40%), фибрилляция предсердий (порядка 20%), сахарный диабет (около 15%) и онкологические заболевания (около 10%).При контроле заболевания вероятность госпитализации существенно снижается - более чем на 10% и даже до 20%, добавил Бойцов.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d050671d8a0a7a8ad9114c9566e541b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, коронавирусы, сергей бойцов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:01 01.11.2021
 
Врач назвал факторы, повышающие риск госпитализации при COVID-19

Врач Бойцов: сердечно-сосудистые заболевания повышают риск госпитализации при COVID-19

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Сердечно-сосудистые заболевания не повышают вероятность заболевания коронавирусом, но в случае заражения повышают риск госпитализации, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов
Он пояснил, что есть так называемые кардиометоболические факторы риска в части, касающейся госпитализации при COVID-19.
"Известно, что наличие сердечно-сосудистых болезней или их факторов риска не повышают вероятность инфицирования, то есть заболеть, но вот фактор риска госпитализации со стороны сердечно-сосудистых заболеваний действительно есть отчетливый", - сказал он на пресс-конференции о последствиях коронавируса для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их профилактике.
По словам эксперта, среди них на первое место надо поставить артериальную гипертонию, другими факторами являются ожирение (больше 40%), фибрилляция предсердий (порядка 20%), сахарный диабет (около 15%) и онкологические заболевания (около 10%).
При контроле заболевания вероятность госпитализации существенно снижается - более чем на 10% и даже до 20%, добавил Бойцов.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирусыСергей БойцовРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
02:04Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
01:15В США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море
Лента новостейМолния
Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шинWelt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в ЕвропеВ США раскрыли обстоятельства аварии с подлодкой в Южно-Китайском море