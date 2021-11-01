https://ria.ru/20211101/gosduma-1757275233.html

В Госдуму внесли проект о зачислении в регионы 50% доходов от акцизов

В Госдуму внесли проект о зачислении в регионы 50% доходов от акцизов - РИА Новости, 01.11.2021

В Госдуму внесли проект о зачислении в регионы 50% доходов от акцизов

Заксобрание Владимирской области внесло в Госдуму законопроект о зачислении 50% доходов от акцизов на табачную продукцию в региональные бюджеты, несмотря на... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:48

2021-11-01T18:48

2021-11-01T18:48

экономика

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заксобрание Владимирской области внесло в Госдуму законопроект о зачислении 50% доходов от акцизов на табачную продукцию в региональные бюджеты, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.Сейчас все доходы от акцизов на табачную продукцию зачисляются в федеральный бюджет. Законопроектом предлагается распределять эти доходы в равной пропорции между федеральным (50%) и региональными (50%) бюджетами.Это не только даст дополнительные доходы региональным бюджетам, но и позволит органам госвласти субъектов РФ "повысить качество исполнения своих полномочий в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а также мероприятий, направленных на борьбу с потреблением табака и иной никотинсодержащей продукции", считают владимирские законодатели.Однако правительство не поддерживает законопроект, обращая внимание, что в нем не определены источники компенсации выпадающих доходов федерального бюджета, которые появятся из-за изменения порядка зачисления акцизов на табачную продукцию. При этом "обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ "потребует перераспределения отдельных государственных полномочий на региональный уровень", отмечает кабмин.Кроме того, передача части доходов от акцизов на табачную продукцию на региональный уровень потребует определения подходов к установлению соответствующих нормативов распределения поступлений между субъектами РФ. Однако в материалах законопроекту предложения по определению таких подходов отсутствуют, указывает правительство.По оценкам авторов законопроекта, изменение норматива зачисления акцизов на табачную продукцию "приведет к потерям доходов федерального бюджета не более чем на 1,5 процента от общего объема доходов федерального бюджета (не более 285,0 млрд. рублей в год)". В проекте федерального бюджета на ближайшие три года прогноз поступлений от акцизов на табачную продукцию учтен в объеме 648,8 миллиарда рублей в 2021 году, 657,4 миллиарда - в 2022 году, 663,9 миллиарда – в 2023 году, напоминает правительство.

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экономика, владимирская область, госдума рф, россия