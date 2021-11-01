Премьер Чехии прокомментировал саммит по климату в Глазго
Премьер Чехии Бабиш: от конференции ООН по климату в Глазго не стоит многого ожидать
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш . Архивное фото
ПРАГА, 1 ноя – РИА Новости. От конференции ООН по климату в Глазго не стоит многого ожидать, выступления лидеров будут носить классический характер об угрозах для планеты, заявил журналистам в понедельник, перед отлетом в Глазго, чешский премьер Андрей Бабиш.
"Мы увидим, какое влияние окажет конференция на Евросоюз. Должны появиться предложения, носящие конкретный характер и не выгоняющие инвесторов из Европы в США или Азию. Европе необходимо таким образом реализовать "Зеленое соглашение", чтобы это не повлияло на конкурентноспособность, развитие промышленности и занятость. Но в целом, думаю, что от конференции не стоит многого ожидать, выступления лидеров будут носить классический характер об угрозах для планеты", - сказал Бабиш.
Конференция COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго. Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. Основная программа саммита с участием мировых лидеров запланирована на 1-2 ноября.