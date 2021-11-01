https://ria.ru/20211101/glazgo-1757228797.html

Премьер Чехии прокомментировал саммит по климату в Глазго

Премьер Чехии прокомментировал саммит по климату в Глазго - РИА Новости, 01.11.2021

Премьер Чехии прокомментировал саммит по климату в Глазго

От конференции ООН по климату в Глазго не стоит многого ожидать, выступления лидеров будут носить классический характер об угрозах для планеты, заявил... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:35

2021-11-01T15:35

2021-11-01T15:35

в мире

сша

италия

чехия

евросоюз

андрей бабиш

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ПРАГА, 1 ноя – РИА Новости. От конференции ООН по климату в Глазго не стоит многого ожидать, выступления лидеров будут носить классический характер об угрозах для планеты, заявил журналистам в понедельник, перед отлетом в Глазго, чешский премьер Андрей Бабиш."Мы увидим, какое влияние окажет конференция на Евросоюз. Должны появиться предложения, носящие конкретный характер и не выгоняющие инвесторов из Европы в США или Азию. Европе необходимо таким образом реализовать "Зеленое соглашение", чтобы это не повлияло на конкурентноспособность, развитие промышленности и занятость. Но в целом, думаю, что от конференции не стоит многого ожидать, выступления лидеров будут носить классический характер об угрозах для планеты", - сказал Бабиш.Конференция COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго. Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. Основная программа саммита с участием мировых лидеров запланирована на 1-2 ноября.

https://ria.ru/20211101/makron-1757218831.html

сша

италия

чехия

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в мире, сша, италия, чехия, евросоюз, андрей бабиш