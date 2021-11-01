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Умер российский генконсул во вьетнамском Дананге

Умер российский генконсул во вьетнамском Дананге - РИА Новости, 01.11.2021

Умер российский генконсул во вьетнамском Дананге

В возрасте 58 лет скончался генеральный консул России в Дананге Андрей Плам, сообщило в понедельник посольство России во Вьетнаме. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T09:02

2021-11-01T09:02

2021-11-01T12:02

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В возрасте 58 лет скончался генеральный консул России в Дананге Андрей Плам, сообщило в понедельник посольство России во Вьетнаме."Посольство России во Вьетнаме и Генеральное консульство России в Дананге с глубоким прискорбием сообщают, что 31 октября 2021 года скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса, Генеральный консул Российской Федерации в Дананге (Социалистическая Республика Вьетнам) Плам Андрей Юрьевич", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.Посольство России во Вьетнаме выразило соболезнования родным и близким Плама."Ушел из жизни высокий профессионал, опытный руководитель и замечательный человек, связавший свою судьбу с работой на Азиатско-Тихоокеанском направлении. Его безвременная кончина – невосполнимая утрата для семьи, друзей и коллег", - отмечается в сообщении.Андрей Плам родился 27 декабря 1962 года в Москве. В 1986 году окончил МГИМО. До работы генконсулом РФ в Дананге был советником посольства России в Сингапуре, советником-посланником посольства России в Королевстве Таиланд и начальником отдела в Третьем департаменте Азии МИД России. С октября 2019 года занимал пост генконсула РФ в Дананге.

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в мире, вьетнам, дананг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия