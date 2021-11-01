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Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье приблизился к историческому рекорду
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье приблизился к историческому рекорду - РИА Новости, 01.11.2021
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье приблизился к историческому рекорду
Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-октябрь 2021 года увеличился на 10,4%, до 158,8 миллиарда кубометров газа,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:24
2021-11-01T16:00
экономика
природный газ
болгария
италия
турция
греция
финляндия
сербия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-октябрь 2021 года увеличился на 10,4%, до 158,8 миллиарда кубометров газа, что близко к историческому рекорду, говорится в сообщении компании.В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 110,4%), Германию (на 23,4%), Италию (на 15,4%), Румынию (на 272,2%), Сербию (на 101,7%), Болгарию (на 51,9%), Польшу (на 9,5%), Грецию (на 16,3%), Финляндию (на 13,6%)."К настоящему моменту экспорт "Газпрома" в ряд стран уже превысил объемы за весь 2020 год, в частности в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию", - добавляет "Газпром".В 2020 году пандемия COVID-19 и теплая зима привели к снижению спроса на газ в Европе. Экспорт "Газпрома" в Европу и Китай по итогам прошлого года снизился примерно на 10% - до 179,3 миллиарда кубометров газа, в том числе в Европу было поставлено около 175 миллиардов кубометров.Несмотря на рост поставок в текущем году, менеджмент "Газпрома" сохраняет довольно консервативные прогнозы экспорта газа в дальнее зарубежье. Так, в мае зампред правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что компания ожидает экспорт газа в Европу по итогам года в диапазоне 175-183 миллиарда кубометров.
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экономика, природный газ, болгария, италия, турция, греция, финляндия, сербия, румыния, германия, польша, газпром, газпром экспорт, елена бурмистрова
15:24 01.11.2021 (обновлено: 16:00 01.11.2021)
 
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье приблизился к историческому рекорду

"Газпром" увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 10,4% за десять месяцев

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфис ОАО "Газпром"
Офис ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-октябрь 2021 года увеличился на 10,4%, до 158,8 миллиарда кубометров газа, что близко к историческому рекорду, говорится в сообщении компании.

"Экспорт в страны дальнего зарубежья "Газпром" увеличил до 158,8 миллиарда кубометров, что на 10,4% (на 14,9 миллиарда кубометров) больше, чем за тот же период 2020 года. "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному", – указывает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 110,4%), Германию (на 23,4%), Италию (на 15,4%), Румынию (на 272,2%), Сербию (на 101,7%), Болгарию (на 51,9%), Польшу (на 9,5%), Грецию (на 16,3%), Финляндию (на 13,6%).
"К настоящему моменту экспорт "Газпрома" в ряд стран уже превысил объемы за весь 2020 год, в частности в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию", - добавляет "Газпром".
Комплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС Краснодарская - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
15:16
"Газпром" увеличил добычу газа более чем на 15 процентов за десять месяцев
В 2020 году пандемия COVID-19 и теплая зима привели к снижению спроса на газ в Европе. Экспорт "Газпрома" в Европу и Китай по итогам прошлого года снизился примерно на 10% - до 179,3 миллиарда кубометров газа, в том числе в Европу было поставлено около 175 миллиардов кубометров.
Несмотря на рост поставок в текущем году, менеджмент "Газпрома" сохраняет довольно консервативные прогнозы экспорта газа в дальнее зарубежье. Так, в мае зампред правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что компания ожидает экспорт газа в Европу по итогам года в диапазоне 175-183 миллиарда кубометров.
 
ЭкономикаПриродный газБолгарияИталияТурцияГрецияФинляндияСербияРумынияГерманияПольшаГазпромГазпром ЭкспортЕлена Бурмистрова
 
 
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