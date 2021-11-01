https://ria.ru/20211101/gazprom-1757225530.html
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье приблизился к историческому рекорду
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье приблизился к историческому рекорду - РИА Новости, 01.11.2021
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье приблизился к историческому рекорду
Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-октябрь 2021 года увеличился на 10,4%, до 158,8 миллиарда кубометров газа,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:24
2021-11-01T15:24
2021-11-01T16:00
экономика
природный газ
болгария
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сербия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-октябрь 2021 года увеличился на 10,4%, до 158,8 миллиарда кубометров газа, что близко к историческому рекорду, говорится в сообщении компании.В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 110,4%), Германию (на 23,4%), Италию (на 15,4%), Румынию (на 272,2%), Сербию (на 101,7%), Болгарию (на 51,9%), Польшу (на 9,5%), Грецию (на 16,3%), Финляндию (на 13,6%)."К настоящему моменту экспорт "Газпрома" в ряд стран уже превысил объемы за весь 2020 год, в частности в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию", - добавляет "Газпром".В 2020 году пандемия COVID-19 и теплая зима привели к снижению спроса на газ в Европе. Экспорт "Газпрома" в Европу и Китай по итогам прошлого года снизился примерно на 10% - до 179,3 миллиарда кубометров газа, в том числе в Европу было поставлено около 175 миллиардов кубометров.Несмотря на рост поставок в текущем году, менеджмент "Газпрома" сохраняет довольно консервативные прогнозы экспорта газа в дальнее зарубежье. Так, в мае зампред правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила, что компания ожидает экспорт газа в Европу по итогам года в диапазоне 175-183 миллиарда кубометров.
https://ria.ru/20211101/gazprom-1757224006.html
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экономика, природный газ, болгария, италия, турция, греция, финляндия, сербия, румыния, германия, польша, газпром, газпром экспорт, елена бурмистрова