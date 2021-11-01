https://ria.ru/20211101/gazprom-1757224006.html

"Газпром" увеличил добычу газа более чем на 15 процентов за десять месяцев

"Газпром" увеличил добычу газа более чем на 15 процентов за десять месяцев - РИА Новости, 01.11.2021

"Газпром" увеличил добычу газа более чем на 15 процентов за десять месяцев

"Газпром" за прошедшие 10 месяцев 2021 года увеличил добычу газа на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 422,6 миллиарда кубометров,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:16

2021-11-01T15:16

2021-11-01T16:02

экономика

природный газ

газпром

добыча

виталий маркелов

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. "Газпром" за прошедшие 10 месяцев 2021 года увеличил добычу газа на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 422,6 миллиарда кубометров, сообщается в Telegram-канале компании.За отчетный период поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились на 17,2%, или на 28,8 миллиарда кубометров, отмечает "Газпром".В 2020 году "Газпром" добыл 453,5 миллиарда кубометров газа. В 2021 году компания прогнозирует рост добычи более чем до 510 миллиардов кубометров, сообщал в октябре зампред правления компании Виталий Маркелов.

https://ria.ru/20211101/gazprom-1757225530.html

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экономика, природный газ, газпром, добыча, виталий маркелов