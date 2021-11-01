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"Газпром" увеличил добычу газа более чем на 15 процентов за десять месяцев
"Газпром" увеличил добычу газа более чем на 15 процентов за десять месяцев - РИА Новости, 01.11.2021
"Газпром" увеличил добычу газа более чем на 15 процентов за десять месяцев
"Газпром" за прошедшие 10 месяцев 2021 года увеличил добычу газа на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 422,6 миллиарда кубометров,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:16
2021-11-01T16:02
экономика
природный газ
газпром
добыча
виталий маркелов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. "Газпром" за прошедшие 10 месяцев 2021 года увеличил добычу газа на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 422,6 миллиарда кубометров, сообщается в Telegram-канале компании.За отчетный период поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились на 17,2%, или на 28,8 миллиарда кубометров, отмечает "Газпром".В 2020 году "Газпром" добыл 453,5 миллиарда кубометров газа. В 2021 году компания прогнозирует рост добычи более чем до 510 миллиардов кубометров, сообщал в октябре зампред правления компании Виталий Маркелов.
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экономика, природный газ, газпром, добыча, виталий маркелов
15:16 01.11.2021 (обновлено: 16:02 01.11.2021)
 
"Газпром" увеличил добычу газа более чем на 15 процентов за десять месяцев

"Газпром" за десять месяцев увеличил добычу газа на 15,8 процента

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС "Краснодарская"
Комплекс подготовки и транспортировки экспортного газа КС Краснодарская - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. "Газпром" за прошедшие 10 месяцев 2021 года увеличил добычу газа на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 422,6 миллиарда кубометров, сообщается в Telegram-канале компании.
"За январь-октябрь 2021 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 422,6 миллиарда кубометров газа. Это на 15,8% (на 57,7 миллиарда кубометров) больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
За отчетный период поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились на 17,2%, или на 28,8 миллиарда кубометров, отмечает "Газпром".
В 2020 году "Газпром" добыл 453,5 миллиарда кубометров газа. В 2021 году компания прогнозирует рост добычи более чем до 510 миллиардов кубометров, сообщал в октябре зампред правления компании Виталий Маркелов.
Офис ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 15:24
Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье приблизился к историческому рекорду
 
ЭкономикаПриродный газГазпромдобычаВиталий Маркелов
 
 
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