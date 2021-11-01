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В Молдавии заявили, что цена на газ будет пересматриваться ежемесячно
В Молдавии заявили, что цена на газ будет пересматриваться ежемесячно - РИА Новости, 01.11.2021
В Молдавии заявили, что цена на газ будет пересматриваться ежемесячно
Цена на газ для Молдавии зависит от стоимости нефти и газа на бирже, она будет рассчитываться ежемесячно, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T23:34
2021-11-01T23:34
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Цена на газ для Молдавии зависит от стоимости нефти и газа на бирже, она будет рассчитываться ежемесячно, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году."При расчете стоимости газа будет учитываться цена нефти и газа на бирже, стоимость будет определяться в конце каждого месяца, к примеру, в воскресенье было определена цена на ноябрь - около 450 долларов. Цены будут устанавливаться ежемесячно, это значит, что в декабре стоимость для нас может снизиться, если то же самое произойдет на мировом рынке", - заявил Спыну в эфире телеканала Pro TV.Он отметил, что стороны договорились о продлении того газового контракта, что был заключен в 2006 году. Вице-премьер пояснил, что условия контракта засекречены по просьбе российской стороны, поскольку формула расчета стоимости газа является коммерческой тайной. Он добавил, что в Молдавии с формулой ознакомлены все, кто имеет доступ к государственной тайне. Кроме того, компания "Молдовагаз" должна будет ознакомить с формулой Национальное агентство по регулированию в энергетике, чтобы установить новый тариф на газ для молдавских потребителей.
https://ria.ru/20211101/gaz-1757299901.html
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз
23:34 01.11.2021
 
В Молдавии заявили, что цена на газ будет пересматриваться ежемесячно

Вице-премьер Молдавии Спыну: цена на газ будет пересматриваться ежемесячно

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Aurel Obreja
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Цена на газ для Молдавии зависит от стоимости нефти и газа на бирже, она будет рассчитываться ежемесячно, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.
Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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"При расчете стоимости газа будет учитываться цена нефти и газа на бирже, стоимость будет определяться в конце каждого месяца, к примеру, в воскресенье было определена цена на ноябрь - около 450 долларов. Цены будут устанавливаться ежемесячно, это значит, что в декабре стоимость для нас может снизиться, если то же самое произойдет на мировом рынке", - заявил Спыну в эфире телеканала Pro TV.
Он отметил, что стороны договорились о продлении того газового контракта, что был заключен в 2006 году. Вице-премьер пояснил, что условия контракта засекречены по просьбе российской стороны, поскольку формула расчета стоимости газа является коммерческой тайной. Он добавил, что в Молдавии с формулой ознакомлены все, кто имеет доступ к государственной тайне. Кроме того, компания "Молдовагаз" должна будет ознакомить с формулой Национальное агентство по регулированию в энергетике, чтобы установить новый тариф на газ для молдавских потребителей.
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ЭкономикаМолдавияГазпромМолдовагаз
 
 
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