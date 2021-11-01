https://ria.ru/20211101/gaz-1757299901.html

Додон рассказал, на сколько вырастет тариф на газ в Молдавии

Додон рассказал, на сколько вырастет тариф на газ в Молдавии - РИА Новости, 01.11.2021

Додон рассказал, на сколько вырастет тариф на газ в Молдавии

Тариф на газ в Молдавии для рядовых потребителей может вырасти минимум в два раза, это автоматически вызовет рост цен на продукты и услуги, считает... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T23:10

2021-11-01T23:10

2021-11-01T23:10

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газпром

игорь додон

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Тариф на газ в Молдавии для рядовых потребителей может вырасти минимум в два раза, это автоматически вызовет рост цен на продукты и услуги, считает экс-президент, глава Соцпартии Игорь Додон.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году."Наши специалисты, которые провели расчеты, исходя из имеющейся информации, считают, что тариф может вырасти минимум в два раза, сейчас мы платим 4,3 лея (25 центов), но можем платить от 8 до 13-14 леев (45-80 центов). Это очень много, я думаю, что это высокая цена, которую сложно будет платить потребителям, это создаст проблему для производителей и вызовет рост цен на все", - заявил Додон в эфире местного телеканала Prime.Тем не менее, он полагает, что правительство Молдавии получило хороший контракт в существующих условиях. По его словам, условия соглашения могли быть лучше, если бы власти приступили к обсуждению условий продления контракта в августе, а не в середине сентября.Додон подчеркнул, что власти сейчас должны уделить особое внимание механизмам компенсации для социально уязвимых категорий граждан, чтобы на них не так сильно отразилось прогнозируемое повышение тарифа.

https://ria.ru/20211101/gaz-1757244524.html

https://ria.ru/20211030/gaz-1756988064.html

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в мире, молдавия, газпром, игорь додон, молдовагаз