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Цена на газ в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 01.11.2021
Цена на газ в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров
Цена фьючерсов на газ в Европе впервые с середины сентября снизилась до 750 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:42
2021-11-01T19:29
экономика
европа
в мире
природный газ
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Цена фьючерсов на газ в Европе впервые с середины сентября снизилась до 750 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в ходе торговой сессии понедельника снизилась - впервые за полтора месяца - до 750 долларов за тысячу кубометров. Минимум в 743,7 доллара был достигнут в 16.18 мск, а на 16.27 мск цена чуть превысила 760 долларов, что было примерно на 2% ниже расчетной цены пятницы.В течение торгов цены немного выросли, после чего вновь опустились — до почти 740 долларов, а к 18.45 мск достигли 815 долларов, что на 4,8% выше расчетной цены пятницы.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов составила 793 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена — 778 долларов.Спотовые цены также снижаются. Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" с поставкой в четверг, 28 октября, составляла почти 1020 долларов за тысячу кубометров, с поставкой в пятницу, 29 октября, снизилась на 10%, до 900 долларов, а на субботу-понедельник, 30 октября-1 ноября, — уже более чем на 15%, до уровня 740-750 долларов.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.
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экономика, европа, в мире, природный газ
16:42 01.11.2021 (обновлено: 19:29 01.11.2021)
 
Цена на газ в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров

Цена фьючерсов на газ в Европе впервые за полтора месяца опустилась ниже 750 долларов

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Joerg Sarbach
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Цена фьючерсов на газ в Европе впервые с середины сентября снизилась до 750 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в ходе торговой сессии понедельника снизилась - впервые за полтора месяца - до 750 долларов за тысячу кубометров. Минимум в 743,7 доллара был достигнут в 16.18 мск, а на 16.27 мск цена чуть превысила 760 долларов, что было примерно на 2% ниже расчетной цены пятницы.
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В течение торгов цены немного выросли, после чего вновь опустились — до почти 740 долларов, а к 18.45 мск достигли 815 долларов, что на 4,8% выше расчетной цены пятницы.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов составила 793 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена — 778 долларов.
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Спотовые цены также снижаются. Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" с поставкой в четверг, 28 октября, составляла почти 1020 долларов за тысячу кубометров, с поставкой в пятницу, 29 октября, снизилась на 10%, до 900 долларов, а на субботу-понедельник, 30 октября-1 ноября, — уже более чем на 15%, до уровня 740-750 долларов.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.
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