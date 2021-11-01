https://ria.ru/20211101/gaz-1757245788.html

Цена на газ в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 01.11.2021

Цена на газ в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров

Цена фьючерсов на газ в Европе впервые с середины сентября снизилась до 750 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:42

2021-11-01T16:42

2021-11-01T19:29

экономика

европа

в мире

природный газ

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Цена фьючерсов на газ в Европе впервые с середины сентября снизилась до 750 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в ходе торговой сессии понедельника снизилась - впервые за полтора месяца - до 750 долларов за тысячу кубометров. Минимум в 743,7 доллара был достигнут в 16.18 мск, а на 16.27 мск цена чуть превысила 760 долларов, что было примерно на 2% ниже расчетной цены пятницы.В течение торгов цены немного выросли, после чего вновь опустились — до почти 740 долларов, а к 18.45 мск достигли 815 долларов, что на 4,8% выше расчетной цены пятницы.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов составила 793 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена — 778 долларов.Спотовые цены также снижаются. Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" с поставкой в четверг, 28 октября, составляла почти 1020 долларов за тысячу кубометров, с поставкой в пятницу, 29 октября, снизилась на 10%, до 900 долларов, а на субботу-понедельник, 30 октября-1 ноября, — уже более чем на 15%, до уровня 740-750 долларов.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.

https://ria.ru/20211101/polyaki-1757220169.html

https://ria.ru/20211101/ukraina-1757181479.html

https://ria.ru/20211101/gazprom-1757225530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, в мире, природный газ