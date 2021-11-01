https://ria.ru/20211101/gaz-1757244524.html
Вице-премьер рассказал, сколько Молдавия планирует платить за газ в декабре
Вице-премьер рассказал, сколько Молдавия планирует платить за газ в декабре - РИА Новости, 01.11.2021
Вице-премьер рассказал, сколько Молдавия планирует платить за газ в декабре
Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник на брифинге, что республика в декабре может платить за газ меньше 400 долларов... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:38
2021-11-01T16:38
2021-11-01T16:38
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник на брифинге, что республика в декабре может платить за газ меньше 400 долларов за тысячу кубометров, поскольку ожидается снижение рыночной стоимости топлива.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году."В декабре цена на газ для Молдавии может опуститься ниже 400 долларов за тысячу кубометров, это связано с прогнозируемым снижением рыночной стоимости газа. Компания "Молдовагаз" в течение двух-трех дней подготовит документы для Национального агентства по регулированию в энергетике, чтобы рассчитать новый тариф", - заявил Спыну.Как отметил вице-премьер, Молдавия сумела добиться сохранения прежней формулы расчета стоимости газа, которая выгодна для республики. В протоколе, подписанном по итогам переговоров, отмечено, что цена "привязана к нефтепродуктовой корзине и к индексам ликвидной европейской торговой площадки"."Мы не получили никаких скидок, мы получили выгодную формулу для нашей страны", - подчеркнул Спыну.По его словам, Молдавия окажется в выгодном положении, даже если в будущем цена газа на рынке значительно упадет, поскольку формула учитывает подобную возможность. Вице-премьер полагает, что соглашение не ставит республику в зависимость от партнера, а обеспечивает энергетическую стабильность.
https://ria.ru/20211101/gaz-1757147176.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз
Вице-премьер рассказал, сколько Молдавия планирует платить за газ в декабре
Вице-премьер: Молдавия в декабре может платить за газ меньше 400 долларов за тысячу кубов
КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник на брифинге, что республика в декабре может платить за газ меньше 400 долларов за тысячу кубометров, поскольку ожидается снижение рыночной стоимости топлива.
Парламент Молдавии
22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом
" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз
" в 2022 году.
"В декабре цена на газ для Молдавии может опуститься ниже 400 долларов за тысячу кубометров, это связано с прогнозируемым снижением рыночной стоимости газа. Компания "Молдовагаз" в течение двух-трех дней подготовит документы для Национального агентства по регулированию в энергетике, чтобы рассчитать новый тариф", - заявил Спыну.
Как отметил вице-премьер, Молдавия сумела добиться сохранения прежней формулы расчета стоимости газа, которая выгодна для республики. В протоколе, подписанном по итогам переговоров, отмечено, что цена "привязана к нефтепродуктовой корзине и к индексам ликвидной европейской торговой площадки".
"Мы не получили никаких скидок, мы получили выгодную формулу для нашей страны", - подчеркнул Спыну.
По его словам, Молдавия окажется в выгодном положении, даже если в будущем цена газа на рынке значительно упадет, поскольку формула учитывает подобную возможность. Вице-премьер полагает, что соглашение не ставит республику в зависимость от партнера, а обеспечивает энергетическую стабильность.